دستگیری سارق مجهز به پابند الکترونیک در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سلیمانی با بیان اینکه طرح پایش هوشمند سارقان با استفاده از پابند الکترونیکی در سطح ساوجبلاغ به صورت مداوم در حال اجراست، گفت: مأموران انتظامی بخش چندار در راستای پایش پابندهای الکترونیکی، متوجه وقوع سرقت توسط یک سارق در این بخش شدند.

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ تصریح کرد: مأموران بلافاصله به محل ارتکاب جرم اعزام شدند و سارقی که با داشتن پابند الکترونیک در حال سرقت از اماکن خصوصی بود را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی او را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در بازجویی‌های تکمیلی کارآگاهان پلیس آگاهی و در مواجهه با مدارک و شواهد به ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه عدم رعایت نکات ایمنی در ورودی و خروجی اماکن، از عوامل زمینه ساز سرقت است، عنوان کرد: استفاده از سیستم‌های امنیتی و حفاظتی، در پیشگیری از سرقت بسیار تأثیرگذار است.