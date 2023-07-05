دو متولد ۱۳۸۸ و ۱۳۱۸ جوانترین و پیرترین داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در ۴۱۷ شهرستان و بخش مختلف کشور و یک هزار و ۹۵۵ حوزه فرعی با برگزاری آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه آزمایشی علوم انسانی از صبح امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ آغاز شده است.

یک متولد ۱۳۸۸ در گروه علوم تجربی از البرز و یک متولد ۱۳۱۸ در گروه علوم تجربی از شیراز جوان ترین و پیرترین داوطلبان نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ هستند.

ماراتن نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ با برگزاری آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ و آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی: بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ ادامه می‌یابد.

در نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۶۸۷ هزار و ۴۲۰ نفر معادل ۶۱ درصد زن و تعداد ۴۳۲ هزار و ۱۶ نفر معادل ۳۹ درصد مرد هستند.