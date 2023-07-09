خالصانه پای کار مولا/خاک کفش مهمانان غدیر را با عشق زدودم

خبرگزاری مهر، گروه استانها: خداوند کارهای انسان را بر اساس اخلاص میسنجد. در پیشگاه معبود عالمیان کمیت و مقدار کار مهم نیست. شرط نیست که ۱۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان به یک نیازمند بخشیده باشی، مهم این است که کار آمیخته با اخلاص باشد.
چند روز گذشته در مهمانی بزرگ غدیر بیرجند تصاویر متعددی از عشق و ارادت مردم این دیار به مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام به ثبت رسید اما در این بین یک عکس توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرد چرا که نماد خالصانهای از عشق به حضرت بود.
کاری که بر دلها نشست
جوانی که هر روز در یکی از میدانهای شهر با واکس و فروش کفی و بند کفش و واکس و… امرار معاش میکرد آن روز تصمیم گرفته بود کفشهای مهمانان مولا را به صورت رایگان واکسن بزند و خاک از آن بزداید. کار آقای رضا غلامی آنقدر از دل برخواسته بود که بر دل همشهریان نشست.
عصر یک روز تابستانی به همراه حجت الاسلام قناعت معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، حجت الاسلام لطفی رئیس تبلیغات اسلامی بیرجند و حاجی زاده مسئول بنیاد بینالمللی غدیر به منزل این جوان محب اهل بیت (ع) رفتیم تا هم جویای احوالش شویم و هم از کار خیرخواهانه تقدیر شده باشد.
کفش ۱۰۰ نفر از مهمانان مولا را واکس زدم
وی که بنا به گفته مادر از ناحیه چشم با مشکل مواجه است و تحت پوشش بهزیستی نیز قرار دارد، در گفت و گو با مهر گفت: کار واکس زدن رایگان در روز عید غدیر یک دفعهای به ذهنم آمد و با خودم گفتم نباید که همیشه به فکر پول و درآمد بود.
غلامی با لبخندی بر لب اظهار کرد: خواستم یک روز برای دل خودم کار کرده باشم و خاطرم هست از عصر تا شب عید غدیر (روز جشن مهمانی غدیر) کفشهای بیش از ۱۰۰ نفر را واکس زدم.
وی ادامه داد: من خودم ندیدهام ولی برخی میگویند که عکسها و تصاویر کار من در اینترنت و فضای مجازی دیده شده است و از آن روز خیلیها به سراغ من آمدند.
این جوان پرتلاش درباره میزان درآمدش گفت: خدا رو شکر یک روز درآمد هست و یک روز نیست، مستمری که از بهزیستی میگیرم هم حدود ۷۰۰ هزار تومان است ولی با توکل به خدا روزگار سپری میشود.
غلامی که به تازگی ازدواج کرده و در منزل پدری زندگی میکند، بنا به گفته مادر بسیار مقید به نماز اول وقت است و زمان اذان هر کجا باشد سجاده خود را پهن میکند.
خبر خوش و شیرین برای این جوان این بود که یکی از موکبهای خراسان جنوبی تقبل کرده است این جوان و همسرش را در ایام اربعین مهمان سید و سالار شهیدان کند.
حالا آقای رضا غلامی به واسطه کار مخلصانهاش و اینکه همه داشتهها و هنرش را در در روز غدیر وقف مولا کرده بود، دوستان زیادی پیدا کرده که بی شک تلاش خواهند کرد که در زندگی همراه او بوده و کمک کارش باشند.
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