دریافت 9 MB کد مطلب 5833363 https://mehrnews.com/x32Bzf ۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۹:۱۹ کد مطلب 5833363 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۹:۱۹ پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه تهران چگونه صورت می گیرد؟ درخواست جوانان حشد الشعبی عراق برای ادامه تحصیل در دانشگاه تهران را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد آغاز شد فرصت مجدد ثبت نام در سامانه دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد فراهم شد ماموریت گرایی جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه برچسبها الحشد الشعبی دانشگاه تهران عراق
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