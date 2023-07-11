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کد مطلب 5833363
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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۹:۱۹

پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه تهران چگونه صورت می گیرد؟

پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه تهران چگونه صورت می گیرد؟

درخواست جوانان حشد الشعبی عراق برای ادامه تحصیل در دانشگاه تهران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • سعید IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      پسرم را سه بار به صورت مشکوکی مشروط کردن ودستمون به هیچ کس وجایی بند نیست ولی دانشجو خارجی وارد میکنن برا ما که این بلا سرمون اومده خیلی خنده داره

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