برگزاری آزمون مرحله دوم اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن استان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رامین خورنژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: آزمون مرحله دوم طرح اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم در آذربایجان شرقی در روزهای ۱۷ تا ۲۴ تیر در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مرحله از آزمون با حضور ۲۱۶ نفر از حافظان قرآن برگزار می‌شود، افزود: ۱۷۰ نفر از این شرکت کنندگان را خواهران و ۴۶ نفر نیز از حفاظ برادر هستند که در زمینه حسن حفظ مورد ارزیابی و آزمون قرار خواهند گرفت و همچنین فایل صوتی قرائت‌ها برای بررسی اعتراضات احتمالی در خصوص نتایج به تهران ارسال خواهد شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: ۲۱۶ نفر حاضر در آزمون مرحله دوم طرح اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم استان قبول شدگان از بین ۲۹۶ شرکت کننده مرحله نخست این آزمون هستند که ۱۵ اردیبهشت سالجاری در تبریز برگزار شد و به قبول شدگان نهایی این آزمون نسبت به درجه دریافتی مدرک معادل از دیپلم تا دکترا اعطا خواهد شد.