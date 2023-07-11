محورهای دیدار «اردوغان» و «بایدن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و جو بایدن همتای آمریکایی وی امروز سه شنبه و در حاشیه نشست ناتو در پایتخت کشور لیتوانی با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش این خبرگزاری، رییس جمهور ترکیه در این دیدار گفت: دیدارهای قبلی ما (با رئیس‌جمهور آمریکا) بیشتر مقدماتی بود، اما اکنون روند جدیدی را در روابط فیمابین کلید خواهیم زد.

رجب طیب اردوغان گفت: (با آمریکا) هم نظریم که در محدوده مکانیسم روابط راهبردی، زمان رایزنی در سطح سران کشورها فرا رسیده است. من این دیدار را اولین گام در ادامه این روند می‌دانم.

به گزارش آناتولی، رئیس‌ جمهور آمریکا از دیپلماسی رئیس‌ جمهور اردوغان در موضوع عضویت سوئد در ناتو تشکر و از اردوغان برای سفر به واشنگتن دعوت کرد.

اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه نیز درباره این دیدار اعلام کرد: روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرصت‌های همکاری در امنیت و مسائل منطقه‌ای (در دیدار اردوغان و بایدن) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این در حالیست که پس از گفتگوهای عادی، نشست مذکور بدون حضور خبرنگاران میان رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا ادامه یافت.