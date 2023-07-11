مشکلات ۸ بنگاه اقتصادی استان بوشهر به صورت ویژه رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر عصر سهشنبه در حاشیه بیست و چهارمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: امروز مشکلات هشت بنگاه اقتصادی در حوزه صنعت و سایر بخشها به صورت ویژه رسیدگی و تصمیم گیری شد.
علی باستین ادامه داد: با حضور مدیران بانکهای عامل، مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران بنگاههای اقتصادی مربوطه، مسائل و مشکلات این واحدهای تولیدی رسیدگی و تعیین تکلیف شد.
وی افزود: به منظور تحقق کامل شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و در راستای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی، از تمامی ظرفیتهای استان به ویژه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بهبود و گرهگشایی از مشکلات بنگاههای اقتصادی استفاده خواهد شد.
باستین خاطرنشان کرد: جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با هدف ایجاد، توسعه و رفع مشکلات بنگاههای تولیدی از اهمیت و نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف اقتصادی استان برخوردار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر بیان کرد: مبلغ سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی مطرح شده در این نشست مجموعاً ۹۰ میلیارد تومان با اشتغال ۱۵۰ نفر بوده است.
وی افزود: مسائل مطرح شده شامل تعیین تکلیف بدهی به تأمین اجتماعی، امهال بدهیهای معوق بانکی، درخواست تسهیلات جدید بانکی برای سرمایه در گردش و ثابت، کمبود آب و غیره بوده است که با تصویب این کارگروه و ابلاغ به دستگاههای اجرایی مربوطه نسبت به تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید اقدام خواهد شد.
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