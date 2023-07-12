مطالبه ای در امتداد خون شهدای گوهرشاد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: امروز ۲۱ مهرماه روز ملی عفاف و حجاب است. روزی برای پاسداشت شهدای قیام خونین گوهرشاد که در اعتراض به قانون کشف حجاب رضاخانی خونشان در حرم امن رضوی به زمین ریخته شد.
خونی که تا امروز امتداد داشته و آن را در فداکاری و ایثارگری شهید غیرت، شهید الداغی میتوان دید.
شیطنتهای ضدفرهنگی برای کمرنگ کردن فرهنگ حجاب
اما امروز دیگر شرایط تغییر کرده است. همانهایی که از رضاخان در راستای قانون کشف حجاب حمایت میکردند امروزه با ابزار رسانه و شیطنتهای ضد فرهنگی دختران جوان و نوجوان را دعوت به بی حجابی میکنند.
این در حالی است که با یک بررسی ساده میتوان دریافت حجاب یک حکم قرآنی است که برای حفاظت از ارزشهای اخلاقی و تحکیم بنیان خانواده و افزایش مهر و محبت میان زوجین تدوین شده است.
امروز در میان ابوذر بیرجند تعدادی از بانوان محجبه بیرجندی در راستای حمایت از قانون عفاف و حجاب گرد هم جمع شدند و تا هم از ترویج فرهنگ دینی در زمینه عفاف و حجاب حمایت کردند و هم اعتراض خود را نسبت به قرآن سوزیهای اخیر نشان دادند.
حضور دختران تازه به سن تکلیف رسیده با حجابهای زیبا یکی از جلوههای این تجمع بود.
حجاب توصیه قرآنی است
حجت الاسلام فاطمی استاد حوزه علمیه در این مراسم با بیان اینکه موضوع حجاب یکی از تأکیدات قرآنی است، گفت: برخی در این زمینه شبهه وارد میکنند در حالی که کلام وحی به صراحت بانوان مؤمن را به پوشیدن «جلباب» و «خمار» که با آن بدن پوشیده میشود، توصیه کرده و بر آنان واجب نموده است.
وی بیان کرد: همچنین شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس در وصیت نامههای خود به مواردی چون وجوب جهاد، پشتیبانی از ولی فقیه و حجاب تأکید کردهاند.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه اجرای قانون حجاب را باید از درون دستگاههای دولتی شروع کرد، گفت: همه ما باید در حوزه عفاف و حجاب امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم تا فساد در این زمینه فراگیر میشود.
فاطمی یادآور شد: بی حجابی و بی عفتی یک گناه فردی نیست که نسبت به آن بی تفاوت باشیم بلکه یک خطای و گناه اجتماعی محسوب میشود که بر سایر بخشهای جامعه تأثیر منفی خواهد داشت.
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