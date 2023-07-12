تمرکز دشمنان برای مقابله با قدرت نرم انقلاب اسلامی در قم زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی شاهچراغی، ضمن حضور در حوزه هنری استان قم با محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی دیدار کرد.

استاندار قم در این دیدار با بیان اینکه ویژگی‌های کم نظیر استان قم در نیروی انسانی و نخبگان انقلاب اسلامی اظهار داشت: قدرت نرم افزاری انقلاب اسلامی در قم است و عقبه فکری جهان اسلام و مذهب تشیع نیز به قم بر می‌گردد و به همین منظور تلاش و تمرکز دشمنان برای ایجاد اختلال و مقابله با قدرت نرم انقلاب اسلامی در قم بسیار زیاد است.

استاندار قم با اشاره به اینکه امروز نگاه مدیران و مسئولان همراه با انقلاب اسلامی است، عنوان کرد: در حوزه هنر مسائل مختلفی وجود دارد و باید بخشی از نیازهای حوزه هنری انقلاب اسلامی را به وسیله تعامل با افراد و مجموعه‌های مرتبط با این موضوع برطرف کرد.

شاهچراغی تاکید کرد: همچنین از دیگر ظرفیت‌های موجود در استان که اداراتی همچون ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری است، حوزه هنری انقلاب اسلامی می‌تواند با تعامل با آن‌ها در راستای اهداف و برنامه‌های هنری خود استفاده کند.

وی افزود: هنر انقلاب اسلامی و گزارش‌های ارزشمندی که در این جلسه در بخش‌های گرافیک آئینی، هنرهای نمایشی و تاریخ شفاهی بیان شد باید در بستر آموزش‌های مهارتی به جوانان منتقل شود و این فناوری‌های فرهنگی هستند که بخشی قابل توجهی از قدرت نرم انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دهند.

استاندار قم در پایان عنوان کرد: حضور اساتید هنر انقلاب اسلامی در قم و ظرفیت‌های بی نظیر قم در این حوزه می‌تواند قم را به جایگاه اصلی خود در هنر انقلاب اسلامی برساند که دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی نیز وظیفه حمایت و توجه به این مهم را دارند.