وزارت دفاع روسیه: ۱۷ ضدحمله ارتش اوکراین را دفع کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در گزراش روزانه از تحولات جنگ در اوکراین اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ ضدحمله ارتش اوکراین در محور دونتسک را دفع کرده و در جریان این درگیری‌ها ۳۱۵ نظامی اوکراینی کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه ساعاتی پیش نیز اعلام کرد مراحل ثب‌نام و آموزش ۱۴۷ سرباز وظیفه جدید به اتمام رسیده و برای خدمت به نیروهای مسلح و دیگر شاخه‌های نظامی اعزام شدند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شهریور پارسال اعلام کرد «فرمان بسیج محدود نیروهای ذخیره» را امضا کرده است. وی دراین‌باره خطاب به مردم روسیه گفت: در شرایط موجود، این تصمیم‌گیری‌ها بسیار ضروری است و کاملاً در چارچوب مواجهه با تهدیدهایی که با آنها روبرو هستیم اتخاذ شده‌اند؛ یعنی برای محافظت از میهن‌مان و حاکمیت و تمامیت ارضی آنها اتخاذ شده‌اند تا امنیت شهروندان روسیه و مردم مناطقی که (در شرق اوکراین) آزاد شده‌اند تضمین شود. به همین علت حمایت از پیشنهاد وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح برای اعلام بسیج عمومی محدود در فدراسیون روسیه بسیار ضروری می‌دانم.



به گفته پوتین، اقدامات (اداری) مربوط به این بسیج عمومی محدود از از امروز آغاز شده و تأکید کرد که تنها نیروهای ذخیره مشمول سربازی اجباری هستند و کسانی که نیروهای مسلح خدمت کرده‌اند و دارای تجربه مرتبط و نظامی هستند در اولویت قرار دارند. شهروندانی که در دوره بسیج عمومی به ارتش ملحق می‌شوند، از شرایط و خدمات و ضمانت‌های اجتماعی نیروهای قراردادی برخوردار می‌شوند و در این عین حال قرارداد نیروهای نظامی تا پایان بسیج عمومی تمدید خواهد شد

«سرگئی شویگو»، وزیر دفاع روسیه اوایل آبان پارسال در گزارشی به رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که۸۲ هزار نفر از کسانی که برای بسیج نیروهای نظامی فراخوانده شده ، به جبهه ها اعزام شده اند. همزمان ۲۱۸ هزار نفر از فراخوان‌شدگان بسیج در حال آماده‌سازی برای اعزام به جبهه‌ها هستند.