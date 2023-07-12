بیانیه مسکو درباره تسلیحات و تجهیزات «واگنر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع فدراسیون روسیه امروز چهارشنبه در ارتباط با تسلیحات و تجهیزات گروه واگنر در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح روسیه طبق برنامه در حال تکمیل دریافت تسلیحات و تجهیزات نظامی از گروه واگنر هستند.

وزارت دفاع روسیه در این باره ادامه داد: بیش از ۲ هزار قطعه تجهیزات و سلاح از جمله صدها تانک، سامانه موشکی چندگانه گراد، اوراگان، سیستم پدافند هوایی پانتسیر، پایه های توپخانه خودکششی، نفربرهای زرهی و غیره منتقل شده اند.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می کند: در میان تجهیزات انتقال یافته، ده ها تجهیزات هرگز در شرایط جنگی مورد استفاده قرار نگرفته اند. همچنین بیش از دو و نیم هزار تُن انواع مهمات و حدود ۲۰ هزار اسلحه کوچک از واگنر دریافت شده است.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: تمام تجهیزات و سلاح ها به مناطق پشت جبهه ها تحویل داده می شوند، جایی که واحدهای تعمیر و ترمیم نیروهای مسلح فدراسیون روسیه تعمیر و نگهداری و آماده سازی را برای استفاده انجام می دهند.

شورش کوتاه و نافرجام پریگوژین که در جریان آن شهر جنوبی روستوف به طور موقت به تصرف نیروهای واگنر درآمد، با میانجی‌گری الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس به پایان رسید و فیصله پیدا کرد.

پریگوژین، ۲۳ ژوئن (جمعه دوم تیرماه) وزارت دفاع روسیه را به تدارک حملات موشکی مرگبار علیه مواضع و اردوگاه‌های این گروه متهم کرد و متعهد شد که تلافی خواهد کرد.

پریگوژین مدعی شده بود که این شورش با هدف سرنگونی دولت صورت نگرفت و صرفاً به منظور ابراز مخالفت با عملکرد مقامات وزارت دفاع روسیه و به طور مشخص سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور انجام شد.

پس از عقب‌نشینی واگنر، پریگوژین به بلاروس رفت اما لوکاشنگو هفته گذشته گفت که او به روسیه بازگشته و نیروهای واگنر هم هنوز با پیشنهاد جابجایی به مینسک موافقت نکرده‌اند.