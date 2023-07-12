روسیه بالگرد میل-۲۴ اوکراین را در دونتسک سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه‌ ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: نیروهای مسلح اوکراین به حملات تهاجمی خود در محورهای دونتسک، دونتسک جنوبی و کراسنولیمانسکی ادامه دادند.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌افزاید: در محور دونتسک، با اقدامات واحدهای گروه نیروهای جنوب، ۳۰ حمله دشمن با موفقیت دفع شد. در محور دونتسک بیش از ۳۳۵ سرباز اوکراینی کشته و یک تانک و یک هویتزر اف اچ- ۷۰ ساخت بریتانیا هم منهدم شدند.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: هواپیمای جنگنده نیروی هوافضای روسیه یک بالگرد میل-۲۴ اوکراینی را در نزدیکی روستای چروکووکا در دونتسک سرنگون کردند. در محورهای دونتسک جنوبی و زاپروژیا، اوکراین حدود ۲۴۰ نیروی نظامی و ۲۰ قطعه تجهیزات خود را طی شبانه روز گذشته از دست داد.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات ویژه نظامی» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد.

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه در اوکراین، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تا کنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده اند.

از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.