مسکو: حمله پهپادی اوکراین به سواستوپل روسیه دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه‌ ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، نیروهای مسلح اوکراین به تلاش های ناموفق خود برای حمله در محورهای دونتسک و کراسنولیمانسکی ادامه دادند. صبح امروز ۱۶ جولای، تلاش کی یف برای انجام یک حمله تروریستی توسط ۷ پهپاد و ۲ قایق بدون سرنشین در منطقه سواستوپل خنثی شد. در جریان دفع حمله دشمن در منطقه سواستوپل، ۲ پهپاد اوکراینی منهدم شد، ۵ پهپاد دیگر با جنگ الکترونیک ساقط شدند.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌ افزاید: حمله تروریستی دفع شده رژیم کی یف در منطقه سواستوپل، هیچ قربانی و خسارتی در پی نداشته است. در شمال دریای سیاه، ۲ قایق بدون سرنشین نیروهای مسلح اوکراین کشف و منهدم شدند. حمله دشمن در محور دونتسک با موفقیت دفع شد و حدود ۲۷۰ نیروی اوکراینی کشته و زخمی شدند. در نواحی مناطق مسکونی نوواسیولوفسکویه در لوهانسک و بیریستویه واقع در منطقه خارکیف، اقدامات ۴ گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی خنثی شد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: طی شبانه روز گذشته، حدود ۲۶۰ نیروی اوکراینی در محورهای دونتسک جنوبی و زاپروژیا کشته شدند.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات ویژه نظامی» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد.

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه در اوکراین، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تا کنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده اند.

از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.