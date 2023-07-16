ترجمه کتاب لارنس هیل برنده جایزه ادبی فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکتوالیته، «آمیناتا» ترجمه فرانسوی رمان هیل در سال ۲۰۰۷ که با عنوان انگلیسی «کتاب سیاهان» منتشر شده و اوایل امسال ترجمه و در فرانسه منتشر شد، جایزه فولیو تله‌راما را برای مترجمش کارول نوئل دریافت کرد.

«کتاب سیاهان» سال ۲۰۰۷ برنده جایزه راجرز کانادا و جایزه نویسندگان مشترک‌المنافع در سال ۲۰۰۸ شد.

اقتباس تلویزیونی از این کتاب هم که فیلمنامه‌اش را هیل در قالب یک مینی‌سریال ۶ قسمتی نوشته بود، برنده ۱۱ جایزه سینمای کانادا شد.

«کتاب سیاهان» روایتی است از اسارت و بردگی «آمیناتا دیالو» در آفریقا و آمریکای شمالی و آزادشدن و بازگشت او به خانه‌اش.

هیل نویسنده و مقاله‌نویس کانادایی، خالق ۱۱ کتاب است که «کتاب سیاهان»، «غیرقانونی» در سال ۲۰۱۵ و کتاب اخیرش برای کودکان با عنوان «بئاتریس و کروک هری» از جمله کتاب‌های داستانی وی هستند. نوشته‌های وی اغلب بر تاریخ جهانی و سیاه پوستان کانادا، جستجوی خانه، هویت نژادی مختلط و تجربیات پناهندگان متمرکز است.

پروفسورهیل ۶۶ ساله که از سال ۲۰۱۶ در دانشکده مطالعات انگلیسی و تئاتر تدریس می‌کند، بنیانگذار برنامه مشترک کتاب‌خوانی در سراسر دانشگاه است. وی جوایز متعددی دریافت کرده که کسب ۸ عنوان دکتری افتخاری از دانشگاه‌های معتبر و نیز جوایز ادبی متعدد از جمله ایمپک دوبلین از جمله آنهاست.