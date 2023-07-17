دریافت 26 MB کد مطلب 5838591 https://mehrnews.com/x32DKW ۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴ کد مطلب 5838591 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴ خسارت بزرگِ کشت برنج در اصفهان در شرایط بحران آب در اصفهان و خشکی زایندهرود، همچنان در برخی از نقاط این استان، کشت برنج انجام میشود. کپی شد مطالب مرتبط سطح زیرکشت در وَرزنه به یک پنجم کاهش یافته است طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بررسی میشود ممنوعیت واردات برنج پایدار خواهد بود/ صدور دستور خرید تضمینی برچسبها فیلم نوشت کشاورزی برنج اصفهان بحران آب زاینده رود
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