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کد مطلب 5838591
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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴

خسارت بزرگِ کشت برنج در اصفهان

خسارت بزرگِ کشت برنج در اصفهان

در شرایط بحران آب در اصفهان و خشکی زاینده‌رود، همچنان در برخی از نقاط این استان، کشت برنج انجام می‌شود.

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    نظرات

    • آرش IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      19 18
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      البته‌ اگر کشت هم نشود آب را بدونه مدیریت در کانال ها و باتلاق به هدر خواهند داد ما کشاورزان سامان از امنیت غذایی کشور حمایت می‌کنیم واگر به جای پر کردن استخر های ویلاها در سطح اصفهان و نجف آباد آب را به کشاورزان دهند ارزش افزوده به مراتب بیشتری دارد و ایجاد اشتغال و باعث رشد تولید می‌شود.
    • IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      7 15
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      خب دولت چرامیرازه کشاورزابرنج بکارن
      • ناشناس PE ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
        1 0
        باسلام و احترام نبود مدیریت متخصص درتمام امورات کشاورزی درتمام دولت ها ولی متاسفانه این روند باز هم ادامه دارد.
    • علی IR ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      22 5
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      وقتی با کمبود آب مواجه هستیم،کاشت برنج صحیح نیست.اما کشاورزانی که به علت خشکسالی حدود بیست سال است که درآمدی ندارند ،چگونه مخارج سنگین زندگی خود را تامین کنند؟؟؟
    • بندهء خدا IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      5 7
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      سلام اگر آب برای کشاورزی تاءمین بشود مردم کشاورزی را دوست دارند وکشور خود کفا میشود
    • ناشناس IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      8 1
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      با سلام سمت خیابان سلمان فارسی و کانال جی شیر بیش از صد منطقه برنج کاشتند
    • اکبر IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      13 16
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      نه تنها در اصفهان بلکه در خوزستان هم کاشت برنج باعث نرسیدن اب به هورالعظیم شده همچنین کاشت درخت و احداث باغات شخصی در کوههای چهارمحال مدیریت یکپارچه اب بدور از دید استانی و قومیتی لازمه نجات محیط زیست است
    • حمید IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      7 1
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      با این وضعیت آب نه مردم توجه کردند و نه مسولین ممانعت
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      6 6
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      بعضی از زمین‌ها موقع جاری شدن آب در زاینده رود هم سطح آب هست وبجزبرنج هیچ کشت ومحصول دیگه نمیشه کاشت کافیه ده سانت زمین را گود کنی آب بالا می‌زند آنوقت کدوم گیاه بجز برنج در این زمین رشد می‌کند نسخه رابرای همه یکسان نپیچید
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      14 5
      پاسخ
      با چاه غیر مجاز وبرق غیر مجاز برنج میکارن
    • مهدی مقینی IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      14 1
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      کشت خربزه و علوفه دامی در شهرستان برخوار باید ممنوع شود
    • ناشناس IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      7 42
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      اگه مردم اصفهان برنجکاری میکردند قیمت برنج اینهمه گرون نبود واستان اصفهان مجبور نبود از شمال کشور که همه ی آنها برنجکاری دارند برنج وارد استان کند چرا مردم شمال کشور فقط باید امتیاز تامین برنج کشور رو داشته باشند این یه نوع بی عدالتی هست که باعث شده قیمت برنج سربه فلک بکشدمگه خون مردم شمال کشور از
    • علی IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
      2 5
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      کشاورزان بایدکشت کم آب وپرسود جایگذین برنج بکنندمانند هویج کوجه بادمجان

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