ممنوعیت واردات برنج پایدار خواهد بود/ صدور دستور خرید تضمینی

محمدعلی نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گیلان رتبه یک سطح زیر کشت برنج و رتبه ۲ تولید برنج در کشور است.

وی با اشاره به دپوی بالغ بر ۱۱۰ هزار تن برنج در انبارها و کارخانه‌های شالیکوبی گیلان، دستور خرید تضمینی برنج را صادر کرد و افزود: دولت سیزدهم برای حمایت از کشاورزان و شالیکاران اقدامات خوبی در دستور کار قرار داده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی برنج استان‌های شمالی بویژه گیلان، بیان کرد: حمایت از کشاورزان و شالیکاران در اولویت این وزارتخانه قرار دارد.

نیکبخت با اشاره به ممنوعیت واردات برنج، بیان کرد: نباید با تصمیمات غیرکارشناسانه اقتصاد و معیشت کشاورز را تحت تأثیر قرار داد.

وی ادامه داد: در خصوص واردات برنج به گونه عمل خواهیم کرد که کشاورزان و شالیکاران متضرر نشوند.

وزیر جهاد کشاورزی از ثبت بیش از ۱۲۰ برند در برنج گیلان خبر داد و بیان کرد: برنج گیلان بسیار مرغوب و با کیفیت است.

نیکبخت با اشاره به وجود حدود ۱۵۰۰ واحد شالیکوبی در گیلان، بیان کرد: بیش از ۷۰۰ واحد شالیکوبی گیلان در فرایند تجهیز و نوسازی قرار گرفتند.

وی با تاکید بر ضرورت جهت دهی کشاورزی به سمت دانش بنیان افزود: اجرای طرح اصلاح الگوی کشت راهبردی هوشمندانه برای مدیریت مصرف آب و افزایش بهره وری در بحران منابع آبی امری ضروری است.

وزیر جهاد کشاورزی از ممنوعیت واردات برنج خبر داد و اضافه کرد: برای حمایت از شالیکاران شمال کشور و بازگشت تعادل به بازار عرضه و تقاضای برنج، واردات این محصول غذایی به کشور تا اطلاع بعدی ممنوع و ثبت سفارشی در این راستا انجام نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج به کشور پایدار خواهد بود، افزود: با حفظ سرانه مصرف کشور تا تأمین منافع کشاورزان و مصرف کنندگان ممنوعیت اعمال شده برداشته نخواهد شد.