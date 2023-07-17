هنوز بخش زیادی از دستاوردهای ناوگروه ۸۶ رونمایی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیردریادار شهرام ایرانی در جمع فرماندهان و کارکنان منطقه یکم نداجا در بندرعباس اظهار کرد: هنوز بخش زیادی از دستاوردهای مأموریت بزرگ ناوگروه ۸۶ را همچنان رونمایی نکرده‌ایم.

وی افزود: نیروی دریایی ارتش به ملت و کشور نشان داد که هر مأموریتی را مقتدرانه، سر بلند و عزتمندانه به پایان می‌رساند.

امیر ایرانی بیان داشت: بزرگترین افتخار ناوگروه ۸۶ این است که تمام فرامین فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) در این ناوگروه به منصه اجرا در آمده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نگاه به تمام زوایای دستاوردهای ناوگروه ۸۶ را دارای ابعاد گسترده، فراملی و جهانی توصیف و تصریح کرد: برای کشورهای صاحب قدرت در حوزه دریا و دشمنان ایران، سوالات و شبهات زیادی در خصوص مأموریت موفقیت‌آمیز ناوگروه ۸۶ وجود دارد و ما بخش زیادی از دستاوردهای این مأموریت بزرگ را همچنان رونمایی نکرده‌ایم.

امیردریادار ایرانی، همدلی و شادمانی آحاد ملت ایران در استقبال از کارکنان ناوگروه ۸۶ را موجب دلگرمی سایر همرزمان در نیروی دریایی راهبردی دانست و اظهار داشت: ناوگروه ۸۶ پرچم پرافتخار کشورمان و درفش شهیدان و نماد دیانت را با اقتدار در جای جای دنیا به اهتزاز درآورد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، هجمه امروز دشمنان به وحدت و یکپارچگی ملت ایران را نشان از ضعف آنها در مقابل جمهوری اسلامی ایران دانست.