یک تالار برگزاری کنسرت در اهواز پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق جعفری چگنی با اشاره به علت پلمب این سالن در اهواز بیان کرد: با انتشار تصاویری از یک تالار برگزاری کنسرت در اهواز در فضای مجازی مبنی بر بازخوانی قطعه‌ای از آهنگ‌های غیرمجاز قبل از انقلاب در یک اجرای صحنه‌ای توسط یکی از خوانندگان در این کنسرت، برای خواننده و عوامل برگزار کننده پرونده قضائی تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب خوزستان افزود: مجوز برگزاری کنسرت مذکور برای اجرای آهنگ‌های مجاز خواننده مربوطه صادر شده بود.

وی گفت: این تالار با دستور دادستانی به دلیل تخلفی که رخ داده است تا اطلاع بعدی پلمب خواهد بود.