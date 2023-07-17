  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

دادستان مرکز خوزستان:

یک تالار برگزاری کنسرت در اهواز پلمب شد

یک تالار برگزاری کنسرت در اهواز پلمب شد

اهواز- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: یک تالار برگزاری کنسرت در اهواز به دلیل انجام تخلف پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق جعفری چگنی با اشاره به علت پلمب این سالن در اهواز بیان کرد: با انتشار تصاویری از یک تالار برگزاری کنسرت در اهواز در فضای مجازی مبنی بر بازخوانی قطعه‌ای از آهنگ‌های غیرمجاز قبل از انقلاب در یک اجرای صحنه‌ای توسط یکی از خوانندگان در این کنسرت، برای خواننده و عوامل برگزار کننده پرونده قضائی تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب خوزستان افزود: مجوز برگزاری کنسرت مذکور برای اجرای آهنگ‌های مجاز خواننده مربوطه صادر شده بود.

وی گفت: این تالار با دستور دادستانی به دلیل تخلفی که رخ داده است تا اطلاع بعدی پلمب خواهد بود.

کد مطلب 5838765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه