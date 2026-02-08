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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۴۲

سفیر روسیه: سوئد ۹ میلیارد دلار به اوکراین کمک نظامی کرده است

سفیر روسیه: سوئد ۹ میلیارد دلار به اوکراین کمک نظامی کرده است

یک دیپلمات ارشد روسیه اعلام کرد که سوئد از ابتدای شروع جنگ اوکراین تاکنون، ۹ میلیارد دلار به اوکراین کمک نظامی ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی بلایف» سفیر روسیه در سوئد در مصاحبه با ریانووستی گفت که سوئد از آغاز عملیات نظامی ویژه، در مجموع ۹ میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین ارسال کرده است.

وی افزود: سوئد قصد دارد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۸ میلیارد دلار دیگر را به خرید تسلیحات، تأمین مالی صنایع دفاعی و دیگر کمک‌ها به کی‌یف اختصاص دهد.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

کد مطلب 6742356

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