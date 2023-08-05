به گزارش خبرنگار مهر، افشین امیریان صبح شنبه در اولین نشست پروژه مهر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت این پروژه به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اجتماعی و فرهنگی خواستار تلاش کلیه مجموعه آموزش و پرورش به‌منظور هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد در سطح استان شد.

وی افزود: برای شروع شوق‌انگیز و مطلوب فعالیت‌های آموزشی و تربیتی نظام آموزش عمومی چهارمحال و بختیاری در راستای اسناد بالادستی به‌ویژه سند تحول بنیادین با هدف تقویت و کیفیت بخشی به مدارس و برای دمیدن روح امید، نشاط و شادابی در مدارس در آغاز مهرماه نیاز به مشارکت عمومی و همه جانبه مجموعه آموزش و پرورش، اولیا و دستگاه‌های مرتبط با آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به‌منظور اجرای طرح پروژه مهر در استان ۶ کارگروه شامل کارگروه برنامه‌ریزی سازماندهی و به‌سازی منابع، نیروی انسانی، فضا، تجهیزات و …، کارگروه مردمی‌سازی، کارگروه تبیین و تبلیغ، اطلاع‌رسانی، کارگروه تأیید صلاحیت و انتخاب و انتصاب مدیران، کارگروه نظارت و ارزیابی، کارگروه آموزشی، تربیتی و تندرستی در اداره کل آموزش و پرورش استان تشکیل شده است.

امیریان عنوان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تحویل کامل پروژه‌های در حال اتمام توسط اداره‌کل نوسازی و گروه‌های جهادی صورت می‌گیرد تا در ابتدای ماه مهر دانش‌آموزان در مدارسی شاداب و زیبا مشغول تحصیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: جشن غنچه‌ها در تاریخ ۱۶ مهر، جشن شکوفه‌ها و جوانه‌ها در روز ۲۹ شهریورماه و زنگ شروع سال تحصیلی و ایثار و مقاومت برای همه پایه‌های تحصیلی در روز شنبه یک مهر ماه به صدا در خواهد آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: برنامه‌ریزی عملیاتی برای سازماندهی نیروی انسانی و صدور ابلاغ مدیران، معلمان و … قبل از سال تحصیلی، بررسی عملکرد مدیران مدارس و انتخاب و انتصاب مدیران تا پایان مردادماه و پیگیری و تحویل پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های پروژه مهر امسال است.

امیریان بیان کرد: از دیگر برنامه‌های پروژه مهر سال ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی برای نظارت و بازدید میدانی کارگروه‌های شش‌گانه از فعالیت مدارس و ارائه گزارش، نظارت بر سازماندهی سرویس رفت و آمد مدارس و لباس دانش آموزان و تدوین برنامه سالانه آموزش و تربیتی مدرسه متناسب با ویژگی‌های مدرسه و اصول حاکم بر مدیریت مطابق با آئین‌نامه اجرایی مدارس است.

وی در پایان از مدیران مدارس خواست تا با تکمیل فرم‌های نظارتی در سامانه ltms میزان آمادگی مدرسه خود را برای آغاز سال تحصیلی جدید اعلام نمایند.