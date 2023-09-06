آخرین وضعیت تیم فوتبال نوجوانان ایران از زبان حسین عبدی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی که تیمش روز سه شنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم امیدهای نساجی رفت در مورد آخرین وضعیت این تیم گفت: اردوی بسیار خوبی در نوشهر داریم. در واقع پس از اردوی ترکیه، در این اردو به کارهای بدنی بیشتری پرداختیم و با آب و هوای تقریبا مشابه با اندونزی به تمرین و بازی بپردازیم.

وی‌ ادامه داد: دوستان زیادی برای این اردو تلاش کردند و پرداخت کلیه هزینه‌های برگزاری اردو نیز از سوی این دوستان انجام شد که به سهم خودم و همینطور از طرف فدراسیون تشکر ویژه‌ای از آنها دارم.

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان افزود: روز سه شنبه با تیم امید نساجی بازی کردیم. بازیکنان ما زیر فشار بدنسازی هستند اما نیاز به بازی داشتند. حدود پنج نفر از بازیکنان مانند عرفان درویش عالی که تازه از مصدومیت جزیی رها شدند را ترجیح دادیم به میدان نروند.

عبدی تصریح کرد: بازی بسیار خوب و پرچالشی بود و هر دو تیم بازی خیلی خوبی انجام دادند. ما سه اردوی دیگر تا پیش از جام جهانی اندونزی داریم که امیدواریم بهترین عملکرد را در این اردوها داشته باشیم.