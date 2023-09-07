تقویت اشتغال خانگی عامل مهمی در توانمندسازی مددجویان تایبادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دونده اظهار کرد: خوشبختانه نگاه کمیته امداد خراسان رضوی به شهرستان تایباد به عنوان شهر کمتر برخوردار که درصد فقر آن قابل توجه است و نگاه دولت نسبت به کمیته امداد در بحث تسهیلات و منابع امداد بهتر از گذشته شده است.

فرماندار شهرستان تایباد با بیان اینکه اشتغال شهرستان تایباد تک بعدی است، افزود: در بخش صنعت دچار مشکلاتی هستیم که رفع آن نیاز به زمان دارد اما خوشبختانه کارخانه‌ای در روستای رهنه راه‌اندازی شده که در صورت اجرای سه فاز آن، تا ۱۰۰۰ نفر اشتغال‌زایی خواهد داشت.

وی تقویت اشتغال خانگی را عامل مهمی در جهت توانمندسازی مددجویان عنوان کرد و افزود: با توجه به همسایگی با افغانستان می‌توانیم در این حوزه بازاریابی و صادرات داشته باشیم.

دونده با بیان اینکه ۱۲۰ مسکن از معسرین به دلیل عدم توانایی در ساخت، در ابتدای کار زمین رها شده است، گفت: در صورت مساعدت امداد این مسکن‌ها تکمیل و در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

فرماندار شهرستان تایباد خواستار دریافت بودجه بیشتر جهت افراد متقاضی در زمینه اشتغال و همچنین ایجاد کارگروهی برای رفع مشکل مسکن مددجویان با شرایط خاص شد.

منابع اشتغال اختصاص یافته به امداد تایباد ۵۴ میلیارد تومان است

در ادامه رضا جهانپور، رئیس کمیته امداد شهرستان تایباد اظهار کرد: منابع اشتغال اختصاص یافته به امداد شهرستان تایباد ۵۴ میلیارد تومان است.

رئیس کمیته امداد شهرستان تایباد با اشاره به پرداخت ۴۲ مورد وام کارگشایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد تایباد، گفت: ۳۱۷ میلیون تومان برای وام‌های کارگشایی پرداخت شده است.

وی افزود: در حوزه مسکن، ساخت ۱۱۰ مسکن، شامل ۳۰ مورد تفاهم‌نامه با بنیاد علوی و ۸۰ مورد تفاهم‌نامه با سپاه، سهمیه کمیته امداد شهرستان تایباد بوده است که تاکنون ۲۲ مسکن احداث و تحویل مددجو شده است.

جهانپور بیان کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی به طور میانگین مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بلاعوض، ۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه امداد ولایت و ۲۰۰ میلیون تومان وام بنیاد مسکن به مددجو پرداخت شده است.