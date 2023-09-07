اکران نسخه مرمت شده یک فیلم قدیمی در موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نسخه مرمت شده فیلم «سفیر» به کارگردانی فریبرز صالح ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۹ شهریور در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

فیلم «سفیر» محصول سال ۱۳۶۱ به کارگردانی فریبرز صالح، از نخستین فیلم های ایرانی است که به واقعه عاشورا می‌پردازد و در نخستین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. در این فیلم بازیگرانی همچون فرامرز قریبیان، عزت‌الله مقبلی، جلال پیشوایان و کاظم افرندنیا به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلمنامه «سفیر» نوشته فریبرز صالح و کیهان رهگذر است و موسیقی این فیلم توسط کامبیز روشن روان ساخته شده است.

«قیس بن مُسهر» با نامه‌ای از سوی حسین بن علی برای سلیمان بن صرد خزاعی راهی کوفه می‌شود که در راه توسط ماموران ابن‌زیاد والی کوفه دستگیر می‌شود و به زندان می افتد. در زندان به او گفته می‌شود که در صورت سخنرانی علیه حسین بن علی از زندان آزاد خواهد شد. او با پذیرفتن این شرط به روی منبر رفته اما علیه یزید سخنرانی می‌کند. پس از این سخنرانی قیس به دستور ابن‌زیاد کشته می‌شود.

علاقه‌مندان برای دیدن فیلم «سفیر» می‌توانند روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ساعت ۱۵ به خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند.