سفر رئیس کمیسیون اروپا به امارات و دیدار با «بن زاید»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن زائد آل نهیان» رئیس امارات متحده عربی امروز پنجشنبه میزبان «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی امارات (وام) رئیس امارات در این دیدار که در ابوظبی برگزار شد، جنبه‌های مختلف همکاری و کار مشترک بین امارات و اتحادیه اروپا و راه‌های تقویت آن در جهت تأمین منافع مشترک دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بن زائد و این مقام اروپایی در این دیدار تعدادی از موضوعات و مسائل منطقه‌ای و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند و در مورد آنها تبادل نظر کردند.

در این نشست همچنین در مورد کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (COP۲۸) که امارات در پایان سال جاری میزبان آن خواهد بود، صحبت شد و طرفین بر اهمیت تقویت همکاری‌های بین المللی برای یافتن راه حل های مؤثر در خصوص چالش‌های مشترک جهانی و مسائل مهمی تأکید کردند که بارزترین آنها پیشبرد اقدامات اقلیمی، دستیابی به اهداف توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی و کمک به ایجاد آینده‌ای بهتر برای بشریت است.

پیش از این، شبکه آمریکایی سی ان ان گزارش داده بود که مقامات ارشد غربی در حال بازدید از امارات متحده عربی هستند تا درباره تحریم‌ها ضد روسیه همزمان با نگرانی فزاینده در مورد کالاهای صادراتی به این کشور که به طور بالقوه می‌تواند در جنگ اوکراین استفاده شود، گفتگو کنند.