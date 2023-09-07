گفتگوی تلفنی نتانیاهو و زلنسکی/ تعویق نشست امنیتی کابینه تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین خبر داد.

بر اساس بیانیه این دفتر، محور اصلی گفتگوی تلفنی نتانیاهو و زلنسکی، تداوم کمک‌های تل آویو به کی یف بوده است.

منابع عبری هم گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو با ولودیمیر زلنسکی درباره کمک‌های تل‌آویو به کی‌یف، از جمله کمک به آوارگان اوکراینی در اراضی اشغالی و ساخت یک سیستم هشدار موشکی غیرنظامی گفتگو کردند.

آنها همچنین در مورد اطمینان از عبور ایمن افراط گرایان «حریدیم» به شهر «اومان» اوکراین در سال نو یهودیان گفتگو کردند.

این خبر در حالی است که رسانه‌های عبری گزارش دادند که مقامات ارشد اوکراینی در حال بررسی امکان محدود کردن ورود اسرائیلی‌ها به خاک اوکراین به مناسبت سال نو سالانه یهودیان در شهر اومان هستند.

در خبری دیگر، منابع فلسطینی فلسطین اعلام کردند که جلسه امنیتی کابینه رژیم صهیونیستی به روز سه شنبه آینده موکول شده است.

این منابع به نقل از شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی افزودند که نشست کابینه امنیتی این رژیم برای بررسی سناریوی جنگ گسترده در چند جبهه که قرار بود روز یکشنبه آینده برگزار شود، به روز سه شنبه موکول شده است.