ناتو و اوکراین مقهور قدرت پهپادهای انتحاری روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای لبنانی النشره، «اسکات ریتر» افسر سابق اطلاعاتی تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در ارزیابی خود از جنگ اوکراین گفت: «جنگ اوکراین نه تنها کمبود تجهیزات نظامی ارتش اوکراین را برملا ساخت، بلکه عجز و ناتوانی سازمان ناتو را نیز در زمینه جنگ پهپادی نیز آشکار ساخت.»

افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا افزود: در صورت وقوع درگیری مستقیم میان روسیه و ناتو، بی‌تردید مسکو در میدان نبرد دست برتر را خواهد داشت، به ویژه در حوزه یگان پهپادی، و این ضعف تسلیحاتی و پهپادی خود را آشکارا در ارتش کی‌یف و ناتو در جنگ کنونی نشان داد.

اسکات ریتر با مهم شمردن استفاده از فناوری‌های روز در میادین کنونی نبرد گفت: استفاده از سلاح پهپادهای پیشرفته در میادین نبرد به شکل گسترده در درگیری‌های نظامی دیگر به یک اصل نظامی مبدل شده است.

به نوشته پایگاه خبری النشره، ارتش روسیه در جنگ اوکراین با استفاده گسترده از پهپادهای انتحاری سری «لانسیت» توانسته‌اند منبع تهدید تاکتیکی مهمی علیه ارتش اوکراین و تغییر معادلات سرنوشت‌سازی در صحنه نبرد درگیری مبدل شوند.

طبق آخرین اخبار میدانی از جنگ اوکراین، وزارت دفاع ارتش روسیه در گزارش روزانه درباره آمار جنگ اوکراین اعلام کرد که حدود ۷۵۰ نظامی اوکراین در محورهای مختلف جنگ کشته شدند.