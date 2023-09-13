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کد مطلب 5885186
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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

ماجرای پیدا شدن فرزند وزیر ارتباطات با پیام‌رسان‌ داخلی در اربعین

ماجرای پیدا شدن فرزند وزیر ارتباطات با پیام‌رسان‌ داخلی در اربعین

عیسی‌ زارع‌پور درباره پیدا شدن فرزندش با پیام‌رسان‌ داخلی در سفر اربعین توضیحاتی را به خبرنگاران ارائه کرد.

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