دریافت 9 MB کد مطلب 5885186 https://mehrnews.com/x3338R ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳ کد مطلب 5885186 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳ ماجرای پیدا شدن فرزند وزیر ارتباطات با پیامرسان داخلی در اربعین عیسی زارعپور درباره پیدا شدن فرزندش با پیامرسان داخلی در سفر اربعین توضیحاتی را به خبرنگاران ارائه کرد. کپی شد مطالب مرتبط رشد ۵۰۰ درصدی دیتای مصرفی زائرین همراه اولی نسبت به اربعین گذشته جابجایی ۱.۶ میلیون مسافر در بنادر شرق هرمزگان از ابتدای امسال حفظ محیط زیست به کمک پلیمرهای زیستتخریبپذیر ساخت داخل برچسبها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه پیام رسان داخلی پیام رسان بومی اربعین حسینی اربعین 1402
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