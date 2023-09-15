دریافت 18 MB کد مطلب 5886742 https://mehrnews.com/x333NC ۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۲۴ کد مطلب 5886742 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۲۴ لحظه انفجار و تخریب ۹ ساختمان زلزله زده در ترکیه در مالاتینای ترکیه ۹ ساختمان ۱۵ طبقه که در زلزله آسیب دیده بودند با دینامینت تخریب شدند. کپی شد مطالب مرتبط لحظه فرار مردم هنگام وقوع زلزله شدید در ترکیه لحظه هولناک فرو ریختن ساختمان ۷ طبقه در ترکیه زمین لرزه ترکیه با زلزله خوی از لحاظ زمین ساختی و گسل ارتباطی ندارد تصاویر ماهواره ای ناسا از زمین لرزه ترکیه و سوریه تصاویری از زلزله جدید ۵.۶ ریشتری ترکیه فیلم جدید از لحظه وقوع زلزله در شهر قهرمان ماراش ترکیه برچسبها ترکیه زلزله ترکیه زمین لرزه تخریب انفجار انفجار بمب
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