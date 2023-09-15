دریافت 18 MB
کد مطلب 5886742
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۲۴

لحظه انفجار و تخریب ۹ ساختمان زلزله زده در ترکیه

لحظه انفجار و تخریب ۹ ساختمان زلزله زده در ترکیه

در مالاتینای ترکیه ۹ ساختمان ۱۵ طبقه که در زلزله آسیب دیده بودند با دینامینت تخریب شدند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مرتضی IR ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      8 11
      پاسخ
      این ساختمانها از بسیاری از ساختمان های تازه ساز در ایران مستحکم تر بودند ..ولی ایکاش ترکیه همچنان بلرزد شدیدتر وشدیدتر تاسزای جنایات اسلافشان وخوشان باشد.
      • شاهین IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
        2 1
        انسان چطوری میتواند اینقدر کثیف و احمق باشد که مرگ و عذاب نابودی بچه ها و انسانهای بیگناه رو بخواد

    فیلم‌های پربازدید