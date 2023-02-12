تصاویر ماهواره ای ناسا از زمین لرزه ترکیه و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، رصدخانه زمین ناسا یک وب سایت آنلاین متعلق به ناسا است که از منابع مهم تصاویر ماهواره‌ای و دیگر اطلاعات علمی در زمینه آب و هوا، اقلیم شناسی و محیط زیست به حساب می‌آید.

در ششم فوریه زلزله‌هایی به وسعت ۷.۸ و ۷.۵ جنوب ترکیه و غرب سوریه را لرزاندند. به گفته اریک فیلدینگ یکی از ژئوفیزیکدانان مرکز JPL ناسا این زلزله‌ها چنان وسیع و قدرتمند بوده اند که خساراتی شبیه زلزله ساله ۱۹۰۶ ایجاد کردند که به ویرانی سانفرانسیکو آمریکا منجر شد.

فیلدینگ در این باره می‌گوید: حتی این زلزله‌ها سطح زمین را شکاف داده اند.

تخمین زده می‌شود هزاران ساختمان فرو ریخته اند و تیم‌های نجات و جستجو مشغول فعالیت هستند اما شرایط مختلف از جمله آب وهوای سرد و چالش‌های زیرساختی کار آنها را سخت کرده است.

در همین راستا تصاویری که ناسا منتشر کرده خسارت به ۳ شهر ترکیه را نشان می‌دهد. پیکسل‌های به رنگ قرمز تیره احتمالاً مناطقی هستند که ساختمان‌ها، خانه‌ها و زیرساخت خسارت زیادی دیده اند اما نقاط نارنجی و زرد خسارت کمتری دیده اند.

به گفته رصدخانه زمین ناسا هر پیکسل نشان دهنده فضایی حدود ۳۰ متر و به اندازه تقریبی یک زمین بیس بال است.

طبق این تصاویر پیکسل‌های سرخ در کنار پیکسل‌های نارنجی و زرد دیده می‌شوند. هنگامیکه روی نقشه زوم می‌شود، می‌توان خسارات به کشور را با دقت بیشتری دید. این داده‌ها به طور مداوم آپدیت می‌شوند.

نقشه‌های مذکور با استفاده از رادار ماهواره تهیه شده است. این رادار حسگری است که پالس های مایکروویو را به سمت سطح زمین می‌فرستد، سپس به بازتاب آن امواج گوش می‌دهد تا از چشم انداز نقشه برداری کند.

نقشه چشم انداز شامل ساختمان‌ها نیز می‌شود.محققان این رصدخانه، داده‌های ۸ فوریه یعنی ۲ روز پس از زمین لرزه‌ها را با داده‌های جمع آوری شده در آوریل ۲۰۲۱و آوریل ۲۰۲۲ مقایسه کردند و تغییرات را برای شناسایی مناطق آسیب دیده ردیابی کردند.