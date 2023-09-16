برگزاری نهمین کنفرانس جهانی نمایندگان پارلمان جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین کنفرانس جهانی نمایندگان مجلس جوان(IPU) با حضور احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس، علی اصغر باقرزاده نایب رئیس اول اتحادیه بین المجالس جهانی IPU))، مجتبی رضا خواه نماینده مردم تهران در مجلس و محمد صفری ملک میان نماینده مردم رودسر و املش در هانوی ویتنام در حال برگزاری است.

کنفرانس جهانی سالانه نمایندگان پارلمان جوان IPU))، بستری منحصر به فرد برای اعضای جوان پارلمان‌ها و تبادل یادگیری و تعریف استراتژی‌های مشترک جهت پیشبرد توانمندسازی نمایندگان جوان پارلمان‌هاست و کنفرانس ۲۰۲۳ بر تسریع دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق تحول دیجیتال و نوآوری متمرکز است.

نهمین کنفرانس جهانی نمایندگان پارلمان جوان IPU)) فرصتی است؛ برای نمایندگان جوان از سراسر جهان تا درباره اقدامات پارلمانی جهت ارتقای نقش جوانان در تسریع دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق تحول دیجیتال، نوآوری و همچنین ارزش‌های فرهنگی و انسانی بحث کنند.

این کنفرانس جهت بررسی نقش جوانان در تسریع دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق تحول دیجیتال و نوآوری برگزار شده و تحول دیجیتال با مفهوم افزایش فرصت‌ها برای توسعه اقتصادی پایدار در چارچوب انقلاب صنعتی چهارم، نوآوری و استارت آپ‌ها به عنوان نیروی محرکه برای توسعه فراگیر و پایدار و ترویج احترام به تنوع فرهنگی در حمایت از توسعه پایدار با هدف همکاری دیجیتال مبتنی بر اخلاق و کاهش پیامدهای ناخواسته تحول دیجیتال برای حریم خصوصی، امنیت و رفاه از جمله محورهای این کنفرانس بوده که در حال برگزاری است.