اردوغان: ممکن است از پیشنهاد پیوستن به اتحادیه اروپا صرف نظر کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پیش از سفر به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت که ممکن است آنکارا از پیشنهادش برای پیوستن به این بلوک صرف نظر کند.

وی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اتحادیه اروپا در تلاش است تا از ترکیه جدا شود. ترکیه درباره گزارش اخیر پارلمان اروپا که در آن از عدم پیشرفت آنکارا در چندین حوزه جهت احیای مذاکرات عضویت در این بلوک، انتقاد شده بود، ارزیابی خود را انجام خواهد داد. بعد از این ارزیابی‌ها، شاید اگر لازم باشد با اتحادیه اروپا قطع همکاری کنیم.

ترکیه بیش از دو دهه است که به‌دنبال عضویت در این بلوک ۲۷ عضوی است؛ با این حال، روند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات بین آنکارا و بروکسل پیشرفت چندانی نداشته و مذاکرات الحاق از سال ۲۰۱۸ متوقف شده است.

اردوغان درباره درخواست سوئد برای پیوستن به ناتو نیز گفت که از تصمیم پارلمان ترکیه دراین‌باره تبعیت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: غرب دائماً از سوئد سخن می‌گوید؛ حرف ما این است تا زمانی که پارلمان ما تصمیمی نگیرد، هیچ پاسخی نمی‌توانیم بدهیم.

رئیس جمهور ترکیه از سوئد خواست تا نسبت به برطرف کردن نگرانی‌های امنیتی آنکارا اقدام کند و افزود: صرفاً تهیه پیش‌نویس قانون کافی نیست. آنها باید این قانون را اجرا کنند.