مصوبه فروش آنلاین دارو ابطال شد/ چالش قیمت گذاری دارو

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، بعد از ظهر یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، در نشست خبری هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) که در سالن کنفرانس آزمایشگاه مرجع سلامت سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی، صنعت داروسازی است که چندان به آن توجه نشده است.

وی افزود: داروسازی کشور، یک صنعت پیشرو است و همچنان شاهد توسعه آن در ابعاد و حوزه‌های مختلف هستیم.

محمدی ادامه داد: مشکلاتی که صنعت در تهیه ارز و تأمین نقدینگی داشت، باعث شد اواخر سال گذشته کام همه ما تلخ شود.

وی افزود: امسال بعد از سختی‌های سال گذشته، شرایط تغییر کرده و از خرداد ۱۴۰۲ به این طرف، وضعیت بهتر شده و البته هنوز با عدد تأمین فاصله داریم.

محمدی ادامه داد: بر اساس برآوردهای ما از سال گذشته، حجم بازار دارویی کشور در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود که برای این بازار، نقدینگی لازم است.

وی افزود: یکی از چالش‌های صنعت داروسازی کشور، قیمت گذاری است که سازمان موظف است درخواست‌ها را به کمیسیون قیمت گذاری ارائه بدهد. اما با توجه به شرایط کشور، مجبوریم قیمت گذاری را انجام بدهیم و نمی‌توان با همه پیشنهادات موافقت کند.

محمدی ادامه داد: البته اجازه نمی‌دهیم شرکت‌های داروسازی از قیمت گذاری متضرر شوند و اگر ببینیم یک شرکت نیاز دارد قیمت محصولش اصلاح شود، حتماً این کار صورت می‌گیرد و اگر ببینیم قیمت یک دارو هم خیلی بالا است، قطعاً کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان غذا و دارو، به مصوبه هیأت مقررات زدایی برای فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اشاره کرد و افزود: با دستور معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه ابطال شد و می‌بایست فروش آنلاین دارو از مسیر و کانال خودش طی شود.

وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است.

محمدی افزود: ما مخالف عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها نیستیم، اما باید از مسیری باشد که برای آن تعریف می‌کنیم.

در ادامه این نشست، محمد پیکانپور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو گفت: ایران فارما، جلوه‌ای از تبلور وحدت صنعت داروسازی کشور است.

وی افزود: بسیاری از کشورها با داشتن جمعیت مشابه ایران، ۴ تا ۵ برابر ما منابع ارزی صرف تأمین دارو می‌کنند و این برای ما یک افتخار است.

پیکانپور گفت: صنعت داروسازی ما نوید آینده خوبی را می‌دهد و کشورهای مشابه ایران، به شدت از حوزه تولید مواد اولیه دارویی عقب تر از ما هستند.

وی افزود: صنعت داروسازی کشور، از شاخص‌های کیفی بسیار بالایی برخوردار است و شاهد هستیم که سایر کشورها، کیفیت داروی ایرانی را بالاتر از هند و…، می‌بینند.

پیکانپور ادامه داد: ریکال دارو، یک نقطه قوت برای کشور است که نشان می‌دهد سازمان غذا و دارو در این مسیر، کوتاهی نمی‌کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از رشد امید به زندگی در کشور، مرهون تلاش صنعت داروسازی بوده که توانسته در مسیر تأمین داروهای مورد نیاز جامعه تلاش کند.

پیکانپور گفت: بخش عمده‌ای از دستاوردهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، ماحصل رشته داروسازی است.

وی افزود: اداره کل دارو تلاش کرده در راستای توسعه صنعت داروسازی کشور، گام بردارد و خدمات متنوعی نیز در همین راستا به صنعت و مردم ارائه داده است.

پیکانپور گفت: ایران فارما می‌تواند فعالیت صنعت داروسازی را به سمت تراز تجاری مثبت سوق دهد.

وی ادامه داد: دستیابی به تراز تجاری مثبت در صنعت داروسازی کشور، دست یافتنی است.

پیکانپور گفت: لازم است برخی شرکت‌ها که بهره وری پایینی دارند، نیازمند بازبینی و اصلاح هستند تا از بهره وری لازم برخوردار شوند.

وی به زنجیره تأمین دارو اشاره کرد و افزود: به هر میزان که حاکمیت به نیازهای مالی صنعت پاسخ دهد، شاهد کاهش کمبودهای دارویی خواهیم بود. یه طوری که از ۴۲۰ قلم کمبود دارو در سال گذشته به ۸۱ قلم در شهریور امسال رسیده‌ایم که البته تا نقطه مطلوب، فاصله داریم.

محمد عبده زاده رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اظهار داشت: هشتمین دوره نمایشگاه ایران فارما از پنجم تا هفتم مهر ۱۴۰۲ در مصلی تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: صنعت داروسازی نیازمند حمایت حاکمیت است تا بتوان به اهداف سیاست‌های کلان کشور دست پیدا کنیم.

عبده زاده گفت: ایران فارما، کارنامه صنعت داروسازی کشور است و امسال، یکی از درخشان‌ترین دوره‌های برگزاری نمایشگاه ایران فارما را خواهیم داشت.

وی از حضور ۷۰۹ شرکت خارجی و داخلی در نمایشگاه ایران فارما خبر داد و افزود: ۴۲۷ شرکت داخلی و ۲۸۲ شرکت خارجی از ۳۳ کشور دنیا، در نمایشگاه مشارکت دارند.