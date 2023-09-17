تدارک ویژه مخالفان نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری روز گذشته از سفر قریب الوقوع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر دادند.

این در حالی است که همزمان با آماده شدن نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای انجام این سفر، مخالفان نتانیاهو نیز در نیویورک در تدارک اعتراضات علیه وی در جریان این سفر، البته به شیوه خاص خود هستند.

بنابر اعلام رسانه‌های عبری، مخالفان نتانیاهو در نظر دارند همزمان با حضور نتانیاهو در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، با استفاده از فناوری لیزری شعارهایی را روی مقر این نهاد بین المللی علیه نتانیاهو درج کنند.

بنابر اعلام این منابع، یکی از شعارهایی که قرار است در جریان سفر نتانیاهو به صورت لیزری نمایش داده شود، این است که «سخنان نتانیاهو نخست وزیر مجرم را باور نکنید!»

همچنین مخالفان نتانیاهو در صدد انجام تظاهراتی گسترده علیه وی در جریان این سفر هستند. این اعتراضات از سوی مخالفان طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو که طی آن اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی کاهش خواهد یافت، تدارک دیده شده است.