به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع عبری طی روزهای اخیر اعلام کردند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیتی برای دعوت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کاخ سفید (واشنگتن) ندارد و در پی دیدار با وی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل است.

در همین رابطه، کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه نتانیاهو در تدارک سفر به نیویورک است، گزارش داد: مشاوران بایدن هنوز درباره دیدار وی با نتانیاهو در کاخ سفید، به جمع بندی نرسیده اند، بر همین اساس بایدن هنوز برنامه ای برای دیدار با نتانیاهو در واشنگتن ندارد.

در ادامه این گزارش، نگرانی از تظاهرات مخالفان طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو در واشنگتن (پایتخت آمریکا)، یکی دیگر از دلایل عدم تمایل بایدن برای دیدار با نتانیاهو در کاخ سفید اعلام شده است.

این در حالی است که بنابر اعلام رسانه‌های عبری، مخالفان نتانیاهو در نظر دارند همزمان با حضور وی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، با استفاده از فناوری لیزری شعارهایی را روی مقر این نهاد بین المللی علیه نتانیاهو درج کنند.

بنابر اعلام این منابع، یکی از شعارهایی که قرار است در جریان سفر نتانیاهو به صورت لیزری نمایش داده شود، این است که «سخنان نتانیاهو نخست وزیر مجرم را باور نکنید!» همچنین مخالفان نتانیاهو در صدد انجام تظاهراتی گسترده علیه وی در جریان این سفر هستند. این اعتراضات از سوی مخالفان طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو که طی آن اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی کاهش خواهد یافت، تدارک دیده شده است.