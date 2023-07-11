به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تصویب بخش نخست از طرح اصلاحات قضائی مدنظر نتانیاهو از سوی کنست، که کاهش اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی را موجب خواهد شد، معترضان صهیونیست از صبح امروز تظاهرات گسترده خود را آغاز کردند.

مخالفان لایحه جنجالی اصلاحات از صبح امروز خیابان‌های مختلف در اراضی اشغالی را به تسخیر خود درآورده و قرار است عصر امروز مقابل فرودگاه بن گوریون، منزل «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی و سفارت آمریکا در تل آویو تجمع اعتراضی برگزار کنند.

برخی منابع صهیونیستی این روز را روز مقاومت برابر نتانیاهو و برخی دیگر روز اعتصاب عمومی نامگذاری کرده و اعلام کرده اند تا زمانی که طرح مذکور لغو نشود به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

مخالفان نتانیاهو تمرکز خود را روی نقاط و محورها و جاده‌ها و خیابان‌های اصلی گذاشته‌اند و پیش بینی می‌شود که تا شب هنگام به این اعتراضات ادامه دهند و با گذشت ساعات روز، به تدریج بر دامنه اعتراضات افزوده شود.

اعتراضات گسترده علیه تصویب طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو علاوه بر تل‌آویو، در قدس اشغالی و حیفا نیز آغاز شد.

منابع عبری زبان اعلام کردند که تظاهرات کنندگان علیه طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو در قدس خیابان ورودی این شهر را بستند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از درگیری پلیس و معترضان به طرح اصلاحات قضائی در قدس خبر داد. تاکنون یک تظاهرات کننده زخمی شده است.تظاهرات خارج از ساختمان دادگاه رژیم صهیونیستی در حیفا علیه طرح اصلاحات قضائی پس از تصویب آن در کنست نیز آغاز شد. شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که تظاهرات و اعتراضات علیه طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو سراسر اراضی اشغالی را فراگرفته است.

منابع عبری با انتشار تصاویری از درگیری شدید پلیس رژیم صهیونیستی با معترضان علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو در غرب قدس اشغالی خبر دادند.

همچنین صهیونیست‌های معترض به اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو که آن را کودتا قضایی می‌دانند، چهارراه کابلان در تل‌آویو اشغالی را بستند و با پلیس درگیر شدند.



خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که موج درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به جلوی ساختمان دادگاه عالی این رژیم در واکنش به مرحله نخست تصویب طرح جنجالی اصلاحات قضایی کشیده شده است.



پلیس رژیم صهیونیستی نیز در تلاش برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان علیه طرح اصلاحات قضایی در خیابان ایالون در نزدیکی تل آویو با آنها درگیر شدند. در همین حال، یکی از وزرای کابینه نتانیاهو، آمریکا را به حمایت پشت‌پرده از اعتراضات در اراضی اشغالی متهم کرد. عمیحای شیکلی وزیر امور اجتماعی رژیم صهیونیستی مدعی شد: ایالات متحده آمریکا از اعتراضات در اسرائیل پشتیبانی می‌کند و بایدن به طور ویژه در این زمینه با یائیر لاپید و ایهود باراک (رهبران مخالف نتانیاهو) در ارتباط است.







در تحولی دیگر، پلیس رژیم صهیونیستی تاکنون در اعتراضاتی که از صبح امروز در واکنش به تصویب اصلاحات قضایی آغاز شده، ۴۲ نفر از معترضان را بازداشت کرده است. از سوی دیگر، رئیس اتحادیه کارگران رژیم صهیونیستی، نخست وزیر این رژیم را به پیوستن به اعتراضات علیه اصلاحات قضایی تهدید کرد. منابع عبری اعلام کردند که «ارنون بار دیوید» رئیس اتحادیه کارگران رژیم صهیونیستی در پیامی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تهدید کرده که به اعتراضات علیه کودتای قضایی او خواهد پیوست. وبگاه شهاب نیوز با انتشار تصویری تحت عنوان «عکس روز» نوشت: این روزها شاهد هستیم که آرزوهای تئودور هرتزل بنیانگذار رژیم صهیونیستی برای آینده این رژیم جعلی در آتش اعتراضات می‌سوزد. منابع عبری با انتشار تصاویری اعلام کردند که تظاهرات وکلا و حقوق‌دانان در برابر ساختمان دیوان عالی رژیم صهیونیستی در اعتراض به تصویب اصلاحات قضایی نیز آغاز شده است.

این در حالی است که کنست روز گذشته در شور نخست بندی را تحت عنوان «کاهش به سبب معقول بودن» به تصویب رساند که به موجب آن از اختیارات و صلاحیت‌های دیوان عالی رژیم صهیونیستی کاسته خواهد شد.

گفتنی است هدف اصلی نتانیاهو از تلاش جدی برای تصویب اصلاحات قضائی، کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی و ممانعت از بررسی موضوع عزل وی از قدرت است.پیش نویس این قانون جنجالی در حالی از سوی اعضای ائتلاف نتانیاهو که هم اکنون قدرت را در اراضی اشغالی بدست دارند، تهیه شد که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در حال بررسی موضوع عزل نتانیاهو از قدرت به دلیل پرونده‌های متعدد فساد وی بود. جریان حامی نتانیاهو با هدایت وی پیش نویس قانونی را به رشته تحریر درآوردند که براساس آن تصمیم دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی درباره برکناری نخست وزیر تنها در صورتی اجرایی می‌شود که حداقل ۹۰ عضو کنست که در مجموع ۱۲۰ کرسی دارد، با این تصمیم موافقت کنند.

در واقع در پیش نویس این طرح جنجالی، اجرایی شدن هر گونه تصمیمی از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی منوط به موافقت اکثریت ۷۵ درصدی اعضای کنست شده، امری که نتانیاهو را از هر خطری در زمینه عزل و برکناری در امان نگه می‌دارد.نکته جالب توجه اینکه در شرایط کنونی مصوبات کنست تنها با ۶۱ رأی (نیم به علاوه یک) تصویب می‌شود و گنجاندن شرط موافقت ۹۰ عضو کنست با تصمیم برکناری نخست وزیر، در واقع به منزله این است که در آینده امکان عزل نتانیاهو به صفر رسیده و به امری محال و غیر ممکن تبدیل می‌شود. این در حالی است که مخالفان نتانیاهو با صف آرایی حداکثری در برابر این طرح، تصویب احتمالی آن را به منزله از بین رفتن اصول دموکراتیک دانسته و نتانیاهو را به تلاش برای تکیه زدن طولانی مدت بر مسند قدرت بدون هیچ گونه بازخواست و یا مخالفتی متهم می‌کنند.

از دیگر بندهای این قانون جنجالی را ارائه اختیارات بیشتر به رهبران دینی صهیونیست برای دخالت در امور سیاسی و اجتماعی است که از طریق تغییر سیستم انتخاب قضات انجام خواهد شد. بدست گرفتن اکثریت کمیته انتخاب قضات رژیم صهیونیستی از سوی کابینه، اعطای معافیت از خدمت نظامی به یهودیان ارتدوکس افراطی و صدور مجوز برای جدایی زنان از مردان در اماکن عمومی از دیگر بندهای این قانون پیشنهادی است. در این بخش به نظر می‌رسد نتانیاهو تلاش دارد جریان راستگرای افراطی را که به کمک آنها توانسته کابینه جدید را تشکیل داده و اکثریت کنست را در اختیار بگیرد، راضی نگه دارد. اما همچنان مهمترین بخش پیش نویس قانون اصلاحات قضائی مدنظر وی، جلوگیری از پایان دادن مخالفان به حیات سیاسی خودش است!