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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۱۹

با شکست برابر تیم میزبان؛

تیم ملی فوتسال ایران نایب قهرمان تورنمنت برزیل شد

تیم ملی فوتسال ایران نایب قهرمان تورنمنت برزیل شد

تیم ملی فوتسال ایران با شکست مقابل برزیل به نایب قهرمانی تورنمنت ۶ جانبه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در فینال تورنمنت ۶ جانبه برزیل به مصاف میزبان رفت. این دیدار در سالن سوروکابا آرنا شهر سائوپائولو برزیل از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شد که با پیروزی ۴ بر ۲ میزبان همراه بود تا شاگردان وحید شمسایی به نایب قهرمانی این رقابت‌ها برسند.

سعید احمدعباسی، مجتبی پارساپور برای ایران و پیتو (دو گل)، رافا سانتوس و ماتئوس برای برزیل گلزنی کردند.

در مرحله رده بندی تیم پاراگوئه به مصاف ژاپن رفت که در نتیجه این تیم توانست ۷ بر ۳ به پیروزی برسد و عنوان سومی این تورنمنت به دست آورد. در پایان این تورنمنت تیم‌های ملی برزیل، ایران و پاراگوئه عناوین اول تا سوم این مسابقات را بدست آوردند.

کد مطلب 5887949

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