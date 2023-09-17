تیم ملی فوتسال ایران نایب قهرمان تورنمنت برزیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در فینال تورنمنت ۶ جانبه برزیل به مصاف میزبان رفت. این دیدار در سالن سوروکابا آرنا شهر سائوپائولو برزیل از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شد که با پیروزی ۴ بر ۲ میزبان همراه بود تا شاگردان وحید شمسایی به نایب قهرمانی این رقابت‌ها برسند.

سعید احمدعباسی، مجتبی پارساپور برای ایران و پیتو (دو گل)، رافا سانتوس و ماتئوس برای برزیل گلزنی کردند.

در مرحله رده بندی تیم پاراگوئه به مصاف ژاپن رفت که در نتیجه این تیم توانست ۷ بر ۳ به پیروزی برسد و عنوان سومی این تورنمنت به دست آورد. در پایان این تورنمنت تیم‌های ملی برزیل، ایران و پاراگوئه عناوین اول تا سوم این مسابقات را بدست آوردند.