به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع هروکی از مهر و موم مطب دندانپزشک قلابی در یزد خبر داد و افزود: این مرکز به دلیل مداخله در امور پزشکی و نداشتن مجوز پلمب شد تا رسیدگی به تخلفات، در مراجع قانونی ادامه یابد.

وی ادامه داد: از شهروندان تقاضا می‌شود از مراجعه به مراکز غیرمجاز و فاقد مجوز درمانی خودداری نمایند و در صورت مشاهده تخلف می توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه (میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی جنوبی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه) مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح کنند.