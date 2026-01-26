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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

مهر و موم مطب دندانپزشک قلابی در یزد

مهر و موم مطب دندانپزشک قلابی در یزد

یزد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: به دنبال ادامه نظارت و بازرسی بر امور درمان، مطب یک دندانپزشک قلابی در محله مسکن یزد مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع هروکی از مهر و موم مطب دندانپزشک قلابی در یزد خبر داد و افزود: این مرکز به دلیل مداخله در امور پزشکی و نداشتن مجوز پلمب شد تا رسیدگی به تخلفات، در مراجع قانونی ادامه یابد.

وی ادامه داد: از شهروندان تقاضا می‌شود از مراجعه به مراکز غیرمجاز و فاقد مجوز درمانی خودداری نمایند و در صورت مشاهده تخلف می توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه (میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی جنوبی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه) مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح کنند.

کد مطلب 6731723

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    نظرات

    • سوسن ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      چه خوب

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