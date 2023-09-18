فصل جدید «زیرخاکی» در دستور ساخت قرار گرفت/ ادامه یک سریال موفق

به گزارش خبرنگار مهر، سیمافیلم این روزها سریالهای مختلفی را در دستور کار دارد که در مراحل مختلف تصویب طرح، فیلمنامه و پیشتولید قرار دارند.
بخشی از این آثار شامل سریالهایی میشود که یک سابقه چندفصلی دارند و جزو برندهای شاخص تلویزیون محسوب میشوند.
«زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان یکی از سریالهای موفق تلویزیون در جذب مخاطب و ارائه فضای سرگرمکننده ضمن نمایش محتوای دغدغهمند و فارغ از کمدیهایی که این سالهای اخیر پخش شده است توانست مخاطب جذب کند.
این مجموعه در ۳ فصل روی آنتن رفت و پژمان جمشیدی و ژاله صامتی زوج بازیگر این سریال یکی از برگ برندههای آن بودند. بازی گرفتن از بازیگران کمتر دیده شده در هر فصل یکی از شاخصههای این اثر و توانمندیهایی است که جلیل سامان از خود نشان داده است. در هر فصل تغییراتی در بازیگران فرعی نیز وجود داشت و تهیهکنندگی سریال بر عهده رضا نصیرینیا بود.
جلیل سامان پیش از این یک سه گانه درباره تاریخ انقلاب اسلامی با نامهای «ارمغان تاریکی»، «پروانه» و «نفس» ساخته بود که وقایع تاریخی سیاسی اواخر دهه ۵۰ و اوایل انقلاب را به شکل باورپذیری برای مخاطب ارائه کرد که کمتر کارگردانی در تلویزیون توانست این وقایع را این چنین تصویر کند.
سامان در «زیرخاکی» نیز سراغ دغدغه همیشگی خود نسبت به روایت تاریخ انقلاب اما برای اولین بار در فضای طنز رفت. فضایی که با ریسک بالایی همراه بود و اتفاقاً سامان به خوبی از پس آن برآمد. فصل اول و دوم این سریال حتی انتظار مخاطب را هم از این کارگردان توانمند بالا برد و علیرغم اینکه فصل سوم سریال با ضعفهایی همراه بود هنوز هم این مجموعه با قصه و موقعیتهایی که سامان طراحی خواهد کرد میتواند با اقبال مواجه شود.
باید این طرح و فیلمنامه فصل جدید «زیرخاکی» چه زمانی به سرانجام میرسد و در کنار زوج محبوب و موفق آن کدام یک از بازیگران حضور خواهند داشت.
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