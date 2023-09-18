به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه تهران برترین مؤسسه ایرانی است که در این نظام رتبه‌بندی در جایگاه ۲۸۶ جهان جای گرفته است. افزون بر این، دانشگاه شهید بهشتی نیز در رتبه‌بندی نرمال‌شده بر پایه اعضای هیئت علمی در میان ۱۰۰۰ مؤسسه برتر جهان جای گرفته است.

به گفته دیگر، اگر دستاوردهای پژوهشی نسبت به شمار اعضای هیأت علمی سنجش شوند، این مؤسسه نیز در میان برترین‌های جهان جای خواهد گرفت. در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز ۱۸ مؤسسه در این نظام رتبه‌بندی جایگاه جهانی به دست آورده بودند.

گرایش این نظام رتبه‌بندی پژوهشی است و دانشگاه‌های بزرگ‌تر بخت بیشتری برای بودن در سیاهه پایانی دارند.

«دانشگاه ملی تایوان» برای انتشار سیاهه پایانی مؤسسه‌های برتر جهان از سه شاخص (بهره‌وری پژوهشی، تأثیر پژوهشی، و تعالی پژوهشی) و هشت سنجه (شمار مقاله‌های ۱۱ سال پیش، شمار مقاله‌های سال پیش، شمار استنادهای ۱۱ سال پیش، شمار استنادهای دو سال پیش، میانگین استنادهای ۱۱ سال پیش، شاخص «اچ» دو سال پیش، شمار مقاله‌های پراستناد ۱۰ سال پیش، و شمار مقاله‌ها در نشریه‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش) بهره‌برداری می‌کند.

در جدول یک، امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون در این نظام رتبه‌بندی آمده است.

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال ۲۰۲۳ میلادی

نام مؤسسه امتیاز کل رتبه ملی رتبه جهانی رتبه جهانی نرمال‌شده بر پایه شمار اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران ۳۳.۳ ۱ ۲۸۶ ۱۹۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۲.۶ ۲ ۳۲۷ ۲۳۰ دانشگاه تربیت مدرس - ۳ ۵۵۱-۶۰۰ ۴۶۹ دانشگاه علوم پزشکی کردستان - ۴ ۵۵۱-۶۰۰ ۷۵۱-۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ۵ ۵۵۱-۶۰۰ ۴۴۹ دانشگاه صنعتی شریف - ۶ ۶۰۱-۶۵۰ ۵۵۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۷ ۶۰۱-۶۵۰ ۵۵۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز - ۸ ۶۵۱-۷۰۰ ۷۰۱-۷۵۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ۹ ۶۵۱-۷۰۰ ۶۵۱-۷۰۰ دانشگاه تبریز - ۱۰ ۶۵۱-۷۰۰ ۷۵۱-۸۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ۱۱ ۷۰۱-۷۵۰ ۵۵۱-۶۰۰ دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۲ ۷۰۱-۷۵۰ ۶۰۱-۶۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - ۱۳ ۷۵۱-۸۰۰ ۷۰۱-۷۵۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - ۱۴ ۸۰۱-۸۵۰ ۸۵۱-۹۰۰ دانشگاه صنعتی اصفهان - ۱۵ ۸۰۱-۸۵۰ ۷۰۱-۷۵۰ دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ۱۶ ۸۰۱-۸۵۰ ۷۰۱-۷۵۰ دانشگاه فردوسی مشهد - ۱۷ ۹۵۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۸۵۰ دانشگاه شیراز - ۱۸ ۹۵۱-۱۰۰۰ ۶۰۱-۶۵۰ دانشگاه شهید بهشتی - - - ۶۵۱-۷۰۰

جدول ۲. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال ۲۰۲۳ میلادی

نام مؤسسه شمار مقاله‌های ۱۱ سال پیش شمار مقاله‌های سال پیش شمار استنادهای ۱۱ سال پیش شمار استنادهای دو سال پیش میانگین استنادهای ۱۱ سال پیش شاخص «اچ» دو سال پیش شمار مقاله‌های پراستناد ده سال پیش شمار مقاله‌ها در مجله‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش دانشگاه تهران ۳۴.۴ ۳۸.۲ ۲۵ ۳۳.۳ ۴۰.۳ ۵۳.۲ ۲۳ ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۳.۴ ۳۷.۵ ۲۵.۱ ۳۱.۴ ۴۳ ۵۱.۴ ۲۲.۷ ۲۶ سایر دانشگاه‌های مندرج در جدول یک - - - - - - - -

بر پایه گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام مؤسسه‌های جهان است. سپس، «Stanford University»، «University of London»، «University of Oxford»، «University of Toronto»، «Johns Hopkins University»، ، «University of Washington - Seattle»، «MIT»، «University of Cambridge»، و « University of Michigan – Ann Arbor » در جایگاه دوم تا نهم این نظام رتبه‌بندی هستند.

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