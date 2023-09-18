به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز امروز دوشنبه از تحویل ۶ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران به بانکهایی در دوحه خبر داد.
این در حالی است که وزارت خارجه کره جنوبی امروز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که دولت این کشور در حال مشاوره نزدیک با کشورهای دخیل از جمله آمریکا و ایران برای آزادسازی ۶ میلیارد دلار بلوکهشده تهران در سئول است.
منابع خبری پیشتر به رویترز گفته بودند که به محض انتقال مبلغ مذکور به قطر که ماهها به عنوان میانجی نقشآفرینی کرده است، پنج تبعه آمریکایی زندانی در ایران، تهران را به مقصد دوحه ترک کرده و از آنجا راهی واشنگتن خواهند شد. همچنین در سوی مقابل، پنج زندانی ایرانی محبوس در آمریکا نیز آزاد شده و به ایران باز خواهند گشت.
