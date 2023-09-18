در تلاشیم تا مساله ۶میلیارد دلار ایران یک بار برای همیشه حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که دولت این کشور در حال مشاوره نزدیک با کشورهای دخیل از جمله آمریکا و ایران برای آزادسازی ۶ میلیارد دلار بلوکه‌شده تهران در سئول است.

منابع خبری پیش‌تر به رویترز گفته بودند که به محض انتقال مبلغ مذکور به قطر که ماه‌ها به عنوان میانجی نقش‌آفرینی کرده است، پنج تبعه آمریکایی زندانی در ایران، تهران را به مقصد دوحه ترک کرده و از آنجا راهی واشنگتن خواهند شد. همچنین در سوی مقابل، پنج زندانی ایرانی محبوس در آمریکا نیز آزاد شده و به ایران باز خواهند گشت.

زمان دقیق انتقال این پول هنوز به طور علنی اعلام نشده است. این توافق که در ابتدا ۱۰ آگوست علناً اعلام شد، یکی از مسائل تحریک‌کننده بین واشنگتن و تهران را حل و فصل خواهد کرد. هرچند طرفین بر سر مسائل دیگر همچون برنامه هسته‌ای تهران و تحریم‌های واشنگتن و حضور نظامی آمریکا رد خلیج فارس همچنان عمیقاً با یکدیگر اختلاف دارند.

در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی آمده است: دولت ما به منظور حل و فصل مساله وجوه مسدودشده، با کشورهای دخیل از جمله آمریکا و ایران در حال مشورت نزدیک است و در حال حاضر در راستای حصول اطمینان از پیشرفت آرام تمام رویه‌ها در حال تلاش است تا موضوع یک بار برای همیشه حل و فصل شود.

به نوشته رویترز، شهروندان دوتابعیتی آمریکا که قرار است آزاد شوند عبارتند از سیامک نمازی ۵۱ ساله و عماد شرقی ۵۹ ساله که هر دو تاجر هستند و مراد طاهباز ۶۷ ساله، فعال محیط زیست که تابعیت انگلیس را هم دارد. آنها ماه گذشته آزاد شده و در حصر خانگی به سر می‌برند. هویت دو زندانی دیگر اعلام نشده است.

پنج شهروند ایران نیز که قرار است آمریکا آنها را آزاد کند عبارتند از مهرداد معین انصاری، کامبیز عطار کاشانی، رضا سرهنگ‌پور، امین حسن‌زاده و کاوه افراسیابی.

واشنگتن در گام نخست در این توافق، تحریم‌ها علیه تهران را لغو کرد تا شرایط انتقال ۶ میلیارد دلار دارایی مسدودشده ایران در کره جنوبی به قطر فراهم شود. این مبلغ به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه تهران در کره جنوبی بلوکه شده بود.

دوحه دست کم هشت دور از مذاکرات غیرمستقیم بین مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی را میزبانی کرد. به گفته منابع نزدیک به رویترز، آنها در هتل‌های مجزا حضور داشته و از طریق میانجی‌گران قطری با یکدیگر صحبت می‌کردند.