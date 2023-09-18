بصیرت مردم عامل شکست دشمن/ با دعوت کنندگان به آشوب برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۷ شهریور طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک و تهنیت حلول ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: ماه ربیع‌الاول ماه ایثار، انفاق، مواسات، وحدت و تبیین است؛ ان‌شاء‌الله بتوانیم از فیوضات این ماه پر فضیلت بهره‌مند شویم.

رئیس عدلیه با اشاره به عزاداری مردم متدین ایران اسلامی در روزهای پایانی ماه صفر گفت: بنا بر آنچه نقل شده، امسال حضور مردم عزادار در ایام شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) در مشهد بی‌نظیر و بی‌مانند بوده است؛ بر همین اساس خداوند را سپاسگزاریم که روز به روز صفوف مردم متدین و انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی مستحکم‌تر می‌شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش دشمنان و بدخواهان برای ایجاد ناامنی در کشور طی روزهای اخیر، اظهار کرد: دشمنان و شیطان‌صفتان و شیطان بزرگ طی روزهای اخیر تمام توان و امکانات خود را به کار گرفتند تا در کشور ما ایجاد ناامنی کنند، اما بواسطه بصیرت و ولایتمداری مردم متدیّن ایران اسلامی و همچنین هوشیاری و تدابیر و هماهنگی کم‌نظیر نیروهای حافظ امنیت مردم، دشمنان در این تلاش و سرمایه‌گذاری خود عایدی جز شکست نداشتند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سال گذشته ممکن بود برخی افراد بر عدم اطلاع از توطئه‌های دشمنان و یا صرف معترض بودن تاکید کنند، اما اکنون با همگان اتمام حجت شده است لذا مسئولان قضائی در دادسرا و دادگاه در قبال آن دسته از عناصری که به خواست دشمن و ضدانقلاب عمل کرده و تهییج و دعوت به آشوب می‌کنند، برخورد قانونی، متناسب و بازدارنده را به عمل آورند و نسبت به این قضیه حساسیت داشته باشند و احیاناً ساده‌انگاری صورت نگیرد تا شیطان‌صفتان برای مباردت به برخی اعمال ترغیب شوند.

قاضی‌القضات تاکید کرد: مسئولان ذیربط قضائی در قبال عناصری که احیاناً سلاح وارد کشور می‌کنند و به توزیع آن می‌پردازند نیز مطابق با قانون، برخورد متناسب و بازدارنده داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به عزم جزم دستگاه قضائی برای مبارزه با فساد و مفسدین در همه ساحت‌ها، گفت: امروز خواست و توقع مردم متدین و انقلابی ما برخورد با فساد و مفسدین در هر مرتبه و مقام و ساحتی است؛ برخلاف اعتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه مبارزه با فساد و مفسدین ممکن است موجبات ناامیدی مردم را فراهم آورد، باید تاکید کنم که اتفاقاً بالعکس، مبارزه با فساد و مفسد، مردم را امیدوارتر می‌کند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: مردم توقع و انتظار دارند که با فساد و مظاهر فساد در همه ساحت‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخورد شود؛ در همین راستا، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی نیز سبب ناراحتی و تکدر خاطر مردم می‌شود؛ در این زمینه مردم ما از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی نیز توقع دارند؛ همانطور که بارها تاکید کرده‌ام ضابطین ما موظفند و اختیار دارند که با جرایم مشهود برخورد کنند و مرتکب چنین جرایمی را تحویل دستگاه قضائی دهند؛ مسئولان قضائی ذی‌صلاح نیز موظفند مطابق با قانون و انصاف و ضمن توجه به تمام جوانب و ابعاد موضوع، تصمیمات مقتضی را در قبال مرتکبین جرم مشهود اتخاذ کنند؛ در این زمینه نیاز به تلاش و توجیه بیشتر وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا افزود: دادستان‌ها ما به عنوان مدعی‌العموم در راستای تضمین و تحکیم امنیت روانی مردم، در قبال افرادی که مباردت به انتشار مطالب کذب و دروغ می‌کنند، اقدامات مقتضی و قانونی را به عمل آورند؛ در وهله نخست از این قبیل افراد خواسته شود که سند و مدرکی دال بر ادعای خود ارائه دهند و چنانچه فرد مزبور، سندی ناظر بر ادعای خود نداشت و بر گزاره‌ای دروغ و کذب سماجت داشت، طبق قانون با او برخورد شود؛ باید توجه داشت که خواست دشمن، انتشار دروغ و فضاسازی و تهدید امنیت روانی مردم ما است.



حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل و تکریم همه جانبازان، آزادگان و رزمندگان ۸ سال جنگ تحمیلی، اظهار کرد: ما وارث خون‌های مطهر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستیم لذا حق کوچک‌ترین غفلت و حرکتی که سبب ناامیدی مردم شود را نداریم؛ ما حق نداریم به گونه‌ای زندگی کنیم و سلوک داشته باشیم که خدایی‌ناکرده فردی بواسطه زندگی و سلوک ما نسبت به نظام یا برخی ارزش‌ها مسئله‌دار شود و خانواده معظم شهدا آزرده‌خاطر شوند؛ وظیفه ما در راستای زنده نگه داشتن و پاسداشت خون مطهر شهدا بسیار سنگین و خطیر است.

رئیس قوه قضائیه در پایان ضمن قدردانی از معاونت راهبردی به سبب صدور فراخوان جهت احصاء نظرات نخبگان برای روزآمدسازی سند تحول قضائی، گفت: باید هر چه سریع‌تر به یک سند تحول ارتقاء‌یافته و مترقی که متناسب با نیازمندی‌های قوه قضائیه و کشور و همچنین پاسخگوی مسائل زمان باشد، دست پیدا کنیم؛ در همین زمینه ضمن قدردانی از معاونت راهبردی به سبب صدور فراخوان جهت احصاء نظرات نخبگان برای روزآمدسازی سند تحول قضائی، مجدداً تاکید می‌کنم که با توجه به ضیق وقت، معاونت راهبردی و سایر بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه نسبت به پیگیری و به سرانجام رساندن این مقوله اهتمام جدی داشته باشند.