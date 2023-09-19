تظاهرات معترضان به طرح اصلاحات قضایی علیه نتانیاهو در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر، معترضان علیه طرح جنجالی اصلاحات قضائی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارند شامگاه امروز سه شنبه مقابل هتل محل اقامت او در نیویورک و برخی مناطق دیگر دست به تظاهرات بزنند.

روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شماری از فعالان و اعضای اقلیت یهودی ساکن نیویورک، نخستین تظاهرات را مقابل هتل محل اقامت نتانیاهو در بخش شرقی منهتن برگزار خواهند کرد.

پس از آن نیز قرار است تظاهراتی بزرگ در میدان تایمز علیه نتانیاهو برگزار شود. منبع مذکور اشاره کرد که تظاهرات دیگری نیز قرار است در موزه هنرهای متروپولیتن که نتانیاهو از آنجا بازدید خواهد کرد، برگزار شود.

معترضان به طرح اصلاحات قضائی تصمیم دارند تا روز شنبه آینده تظاهرات متعدد و گسترده‌ای را در شهرهای مختلف آمریکا برگزار کنند.

این در حالی است که همزمان با ورود نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، شماری از مخالفان نتانیاهو با تجمع در برابر هتل محل اقامت وی نیز دست به اعتراض زده بودند.

روز گذشته نیز مخالفان نتانیاهو در شهر سان‌فرانسیسکو با استفاده از فناوری لیزری کلیپی را به نمایش درآوردند که در آن نخست وزیر رژیم صهیونیستی پشت میله‌های زندان به تصویر کشیده شده و به وی بابت ورود به «آلکاتراز» (زندان مشهور آمریکا) خوش‌آمد گفته می‌شود.