نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیان آتش گشودند/ شهادت جوان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی عصر امروز سهشنبه، برای چندمین بار در چند روز گذشته به سوی تظاهراتکنندگان فلسطینی در شرق نوار غزه آتش گشودند و یک جوان فلسطینی را به شهادت رساندند.
علاوه بر این نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیانی که در شرق نوار غزه دست به تظاهرات زده بودند، گلولههای گاز اشکآور پرتاب کردند.
منابع محلی گزارش دادند که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی که در برجهای دیدهبانی پشت سیمخادارهای حایل میان نوار غزه و اراضی اشغالی مستقر بودند به سوی تظاهراتکنندگان فلسطینی در منطقه ملکه واقع در شرق نوار غزه تیراندازی نموده و گلوله گاز اشکآور پرتاب کردند.
در مناطق دیگر نوار غزه چون شرق ابوصفیه، شرق جبالیا، شرق خانیونس و شرق رفح واقع در شرق نوار غزه نیز تظاهرات فلسطینیان و تیراندازی نظامیان صهیونیست به سوی تظاهراتکنندگان فلسطینی گزارش شده است.
منابع محلی گزارش دادند که جوانان فلسطینی در خانیونس ۳ بمب دستساز را در نزدیکی سیمخاردارهای حایل میان شرق اردوگاه العوده واقع در خزاعه و اراضی اشغالی منفجر کردهاند.
فلسطین الیوم گزارش داد که در جریان درگیری میان نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و جوانان فلسطینی ساکن نوار غزه، دستکم ۴ فلسطینی زخمی شدهاند.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که نزدیک به ۱۵۰ فلسطینی در ۳ منطقه در طول نوار غزه دست به تظاهرات زدهاند و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به وسیله ابزارهای متفرقکردن تظاهرات و تیراندازی تکتیراندازان به این تظاهراتها واکنش نشان دادهاند.
نظر شما