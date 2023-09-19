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کد مطلب 5889887
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۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۵۲

مهدی ترابی اولین قربانی چمن بد استادیوم آزادی در بازی با النصر

مهدی ترابی اولین قربانی چمن بد استادیوم آزادی در بازی با النصر

مهدی ترابی با مصدومیت مچ پا از زمین خارج شد و شهاب زاهدی جانشین او شد.

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    نظرات

    • جبارف استقلال IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      3 0
      پاسخ
      این بنده ی خدا بی تقصیر هستش ماشالله به چمن ماشالله به ایرانی بودن در ورزش

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