دریافت 6 MB کد مطلب 5889887 https://mehrnews.com/x3356N ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۵۲ کد مطلب 5889887 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۵۲ مهدی ترابی اولین قربانی چمن بد استادیوم آزادی در بازی با النصر مهدی ترابی با مصدومیت مچ پا از زمین خارج شد و شهاب زاهدی جانشین او شد. کپی شد مطالب مرتبط در حق پرسپولیس اجحاف شد/ یک کار بچگانه باعث نیامدن تماشاگران شد صحبتهای علی پروین پیش از بازی پرسپولیس با النصر شکست خودساخته پرسپولیس برابر النصر/ مزد ترس و ضربه از خودیها پرسپولیس بازنده نیست / رونالدو بازیکن بزرگی است از VAR ورزشگاه آزادی رونمایی شد برچسبها مهدی ترابی تیم فوتبال پرسپولیس تیم فوتبال النصر عربستان لیگ قهرمانان فوتبال آسیا
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