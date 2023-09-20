تقدیر عنایتی از نقش عراق در برقراری رابطه ایران و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض با خانم صفیه طالب السهیل سفیر جمهوری عراق در ریاض دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه طرفین، با ایشان گفتگو کرد.

عنایتی از نقش عراق در برقراری رابطه با عربستان سعودی تقدیر نمود.