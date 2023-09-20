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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۴

تقدیر عنایتی از نقش عراق در برقراری رابطه ایران و عربستان

تقدیر عنایتی از نقش عراق در برقراری رابطه ایران و عربستان

سفیر ایران در ریاض با همتای عراقی خود دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض با خانم صفیه طالب السهیل سفیر جمهوری عراق در ریاض دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه طرفین، با ایشان گفتگو کرد.

عنایتی از نقش عراق در برقراری رابطه با عربستان سعودی تقدیر نمود.

کد مطلب 5890606
نفیسه عبدالهی

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