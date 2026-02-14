توقیف شناورهای حامل قاچاق در سواحل مکران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: ماموران این فرماندهی از خروج چند فروند شناور حامل کالای قاچاق از کشور مطلع شدند و سریعاً دستگیری آنها را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه بیان داشت: دریابانان طی عملیات های جداگانه،تعداد ۴۸ فروند شناور حامل سوخت قاچاق را مشاهده و با اقتدار آنها را توقیف کردند.

وی خاطر نشان کرد: دریابانان در این عملیات ها موفق شدند ضمن توقیف ۴۸ فروند شناور و دستگیری ۹۹ نفر قاچاقچی، مقدار ۷۲ هزار ۴۹۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ارزش بیش از ۶۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال گفت: سوخت های کشف شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سردار شجاعی در پایان خاطر نشان کرد: دریابانان با عزم مصمم و اراده پولادین در پاسداری از مرزهای شهرستان و مبارزه بی امان با پدیده قاچاق اجازه هیچ گونه فعالیت غیرقانونی را به احدی نخواهند داد.