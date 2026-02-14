  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

توقیف شناورهای حامل قاچاق در سواحل مکران

توقیف شناورهای حامل قاچاق در سواحل مکران

زاهدان - فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از توقیف ۴۸ فروند شناور و کشف ۷۲ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق به ارزش بیش از ۶۲ میلیارد ریال طی چند عملیات رشته ای توسط دریابانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: ماموران این فرماندهی از خروج چند فروند شناور حامل کالای قاچاق از کشور مطلع شدند و سریعاً دستگیری آنها را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه بیان داشت: دریابانان طی عملیات های جداگانه،تعداد ۴۸ فروند شناور حامل سوخت قاچاق را مشاهده و با اقتدار آنها را توقیف کردند.

وی خاطر نشان کرد: دریابانان در این عملیات ها موفق شدند ضمن توقیف ۴۸ فروند شناور و دستگیری ۹۹ نفر قاچاقچی، مقدار ۷۲ هزار ۴۹۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ارزش بیش از ۶۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال گفت: سوخت های کشف شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سردار شجاعی در پایان خاطر نشان کرد: دریابانان با عزم مصمم و اراده پولادین در پاسداری از مرزهای شهرستان و مبارزه بی امان با پدیده قاچاق اجازه هیچ گونه فعالیت غیرقانونی را به احدی نخواهند داد.

کد مطلب 6748583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها