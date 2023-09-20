به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب «سیطره» خاطرات هفتسال نفوذ «نادر کیانی» از نیروهای انقلابی ایران بهقلب گروهک کومُله، عصر امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور با حضور حجتالاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، کیانوش گلزار راغب نویسنده کتاب، مرتضی سرهنگی مؤسس دفتر ادبیات و هنر مقاومت، علی اکبر شیروانی مدیرعامل انتشارات سوره مهر در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در اینمراسم گفت: ضمن تبریک هفتههای دفاع مقدس و وحدت گفت: همزمانی این رونمایی با ایامی که تمام دشمن با یک جنگ ترکیبی تلاش در ایجاد آشوب اغتشاشات در ایران قوی میکند را تبریک میگویم. همچنین همزمانی آن را با تاریخ ۲۸ شهریور که تعیین و تکلیف توافقنامه امنیتی ایران و عراق، درباره تعیین تکلیف گروههکهای تجزیه طلب در اقلیم عراق را هم تبریک میگویم.
وی افزود: آقای سرهنگی انصافاً مرشد و راهبر این راه است؛ حوزه هنری و انتشارات سوره مهر و حجت الاسلام قمی و کسانی که در تهیه و تولید این کتاب نقش داشتند، بسیار تشکر میکنم.
وزیر اطلاعات گفت: جهاد تبیین که رهبر عزیزمان بر آن تکیه میکند سرداران و سربازانی دارد. انتشار این کتاب یکی از سرداران این راه و در راستای جهاد تبیین برای خنثیسازی تلاشهای دشمن، آمریکا رژیم صهیونسیتی و انگلیس است. همه کسانی که برای براندازی این نظام همت گذاشتند و هرروز به لطف حضور مردم در محوریت رهبر عزیز و امام انقلاب مان، شاهد شکستهای بیشتری شده و خواهند شد. جهاد تبیین میتواند در این جنگ ترکیبی و این جنگ نرم و ادراکی پیروزیهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و مردم ایران را بیشتر و پررنگتر و مؤثرتر نماید.
وی افزود: جهاد تببین خط شکن این راه است و همواره میتواند در این جنگ ترکیبی و نرم پیروزیهای نظام و دولت و جمهوری اسلامی و ملت عزیز را بیشتر و پررنگتر و مؤثرتر کند.
خطیب گفت: همین جا اعلام آمادگی میکنم که پروندهها، گزارشات و اقداماتی که تاریخ نگار انقلاب اسلامی و بیانگر پیروزهای مردم است را در اختیار نویسندگان و هنرمندان قرار دهیم تا آنها سرداران راه جهاد تبیین باشند. به همه آنهایی که امروز زبان خود را در اختیار گروهکها قرار داده اند می گویم این سرداران و شهدای بزرگی که مردم تقدیم کردند، بر خواری و ذلت شما میافزایند. از این افراد میخواهم به آغوش ملت و سرزمین ایران قوی خود برگردند و با آرامش و امنیت و اطمینان زندگی کنند.
وزیر اطلاعات گفت: آنچه را که آن روز از انتشار سخنان یکی از سران کومله در فضای مجازی شنیده است، نشان دهنده تداوم با قوت دستگاههای امنیتی، همچون سیطره است. به همه کسانی که خود را در اختیار دشمنان این آب و خاک قرار دادهاند میگوئیم این شهدا، سرهنگیها و گلزارها و مردم بر خواری شما خواهند افزود.
در ادامه از خانوادههای شهیدان سید ابراهیم تارا، سید حسین میری ماستری فراهانی، جواد قمی و شهیده ناهید فاتحی تجلیل بهعمل آمد و سپس کتاب سیطره توسط حجتالاسلام خطیب، مرتضی سرهنگی، گلزار راغب رونمایی شد.
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