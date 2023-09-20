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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱:۵۰

ولیعهد سعودی از پیش شرط عادی سازی روابط با تل آویو خبر داد

ولیعهد سعودی از پیش شرط عادی سازی روابط با تل آویو خبر داد

ولیعهد سعودی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با یک رسانه مطرح آمریکایی اعلام کرد: شرط ریاض در پیشرفت مذاکرات برای عادی‌سازی روابط با تل آویو به تحقق اهداف فلسطینیان بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «فاکس نیوز» آمریکا، مسأله تحقق اهداف فلسطین برای ریاض به منظور برقراری روابط با «اسرائیل» را مهم توصیف کرد.

ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه تلویزیونی خود افزود: ریاض هر روز بیشتر به عادی سازی روابط با تل آویو نزدیک می‌شود اما این امر به شرط تحقق اهداف فلسطینی‌ها فراهم خواهد شد.

به گزارش المیادین، محمد بن سلمان در مصاحبه با این شبکه آمریکایی ادامه داد: «برای ما مسئله فلسطین بسیار مهم است. ما باید این بخش را حل کنیم. ما مذاکرات خوبی داریم که تاکنون ادامه داشته است.»

ساعاتی پیش نیز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از زمان بازگشت به قدرت موفق به دیدار با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نشده بود، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با بایدن دیدار کرد و عادی‌سازی روابط تل‌آویو-ریاض یکی از محورهای گفتگوی آنان بود.

پیش از این، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان گفته بود: «هیچ راه حلی برای مناقشه فلسطین و اسرائیل بدون تشکیل کشور مستقل فلسطینی وجود نخواهد داشت».

کد مطلب 5890856

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