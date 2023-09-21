دولت امروز با عبور از رکود اقتصادی به دنبال ثبات در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصولت مرتضوی صبح پنجشنبه در نشست صمیمی با فعالان بخش تعاون آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اقدامات بسیار مؤثری در راستای ارتقای شاخص‌های اقتصادی در کشور به ویژه رشد اقتصادی صورت گرفته، گفت: این شاخص در حوزه صنعت نفت کشور طبق اعلام بانک مرکزی به که رقمی بسیار قابل توجه است.

وی افزود: معدل رشد اقتصادی در کشور در حال حاضر ۶.۲ درصد است که در این خصوص شاهد پیشرفت‌های بسیار زیادی نسبت به سال‌های گذشته هستیم.

مرتضوی همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ دیپلماسی اخم و لبخند سبب توقف ۹۰ درصد نفتکش‌های مملو از نفت در آب‌های آزاد شده و عدم وجود بازار فروش، رکود اقتصاد نفتی در کشور را رقم زد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه، تعاونی‌ها در ثبات اقتصادی تأثیر گذار هستند گفت: تعاونی‌ها جلوه عدالت گستری نظام جمهوری اسلامی و چشمه جوشان اشتغال کشور هستند.

مرتضوی ادامه داد: دولت با سیاست توجه به اقتصاد درون زا و برون نگر و توجه به دانش داخلی گام‌های بزرگی برداشته و توانسته از رکود دهه ۹۰ که رشد اقتصادی کشور را دچار چالش کرده بود عبور کند.

وی تصریح کرد: متأسفانه دیپلماسی اخم و لبخند که سبب شده بود ۹۰ درصد نفتکش‌های کشور در آب‌های بین المللی متوقف شوند و بازار فروش نداشته باشند اما امروز براساس ادعای مراکز نفتی، صادرات نفتی از مرز یک میلیون ۶۰۰ بشکه در روز بگذرد و رشد اقتصادی نفت به رشد ۱۶و نیم درصد رسید.

مرتضوی خاطر نشان کرد: طبق اظهار نظر صاحب نظران اقتصادی، دهه ۴۰۰ دهه رشد اقتصادی دولت است و این امید بخش برای سرمایه گذاری است چرا که یکی از دغدغه‌های سرمایه گذاران عدم ثبات اقتصادی در کشور است که با رسیدن به ثبات شاهد افزایش سرمایه گذاران خواهیم بود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مزیت‌های که در آذربایجان غربی وجود دارد در کمتر جایی از کشور وجود دارد، اظهار کرد: برداشت سالانه بیش از ۵و نیم میلیون تن محصول کشاورزی یک مزیت برای استان است که اگر این برداشت‌ها دانش بنیان شود راندمان مصرف ۴۰ درصد کاهش و تولید و درآمد نیز افزایش خواهد یافت.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یاد آور شد: اساس بر اقتصاد تعاونی و خصوصی است و دولت هدایتگر، سیاست‌گذار و حمایت کننده اقتصاد است.

وی تصریح کرد: حل و فصل تعاونی‌های مشکل دار، توسعه فرهنگ تعاون مورد توجه دولت است.

مرتضوی با بیان اینکه، تعاونی‌ها در ثبات اقتصادی تأثیر گذار هستند گفت: تعاونی‌ها جلوه عدالت گستری نظام جمهوری اسلامی و چشمه جوشان اشتغال کشور هستند.